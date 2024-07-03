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Пьяные тюменцы избили и утопили приятеля из-за ссоры

Пьяные тюменцы избили и утопили приятеля из-за ссоры

3 июля 2024, 03:32
Фото: 1MI
Конфликт между мужчинами возник во время застолья. Убийцы избили своего друга, а после отнесли его к водоему.

В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении двух 26-летних местных жителей. Их обвиняют в убийстве, совершенном по предварительному сговору.

По версии следствия, в ночь на 19 июня мужчины распивали алкоголь в квартире на Шаурова, но во время застолья между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемые решили убить приятеля.

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Мужчины избили его, а после перенесли в безлюдное место возле водоема. После очередного избиения они погрузили голову приятеля под воду и удерживали до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, назначены экспертизы. На данный момент мужчины заключены под стражу, за убийство им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор живодеру. Перед тем, как расправиться со своей собакой, мужчина успел подраться со знакомым.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Расследования#Убийство#Убийства#Нападение#Ялуторовский район
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