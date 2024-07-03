Пьяные тюменцы избили и утопили приятеля из-за ссоры

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Published Сегодня, 03:32
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В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении двух 26-летних местных жителей. Их обвиняют в убийстве, совершенном по предварительному сговору.
По версии следствия, в ночь на 19 июня мужчины распивали алкоголь в квартире на Шаурова, но во время застолья между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемые решили убить приятеля.
Мужчины избили его, а после перенесли в безлюдное место возле водоема. После очередного избиения они погрузили голову приятеля под воду и удерживали до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.
Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, назначены экспертизы. На данный момент мужчины заключены под стражу, за убийство им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.
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