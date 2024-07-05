Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО

Последний известный показатель уровня воды в Туре — 83 сантиметра. С тех пор в открытых источниках не публикуются данные об уровне воды. Однако «Наш город» регулярно делал снимки состояние реки на одном и том же отрезке. Невооруженным глазом видно, что вода вдруг начала подниматься.