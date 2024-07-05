Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Последний известный показатель уровня воды в Туре — 83 сантиметра. С тех пор в открытых источниках не публикуются данные об уровне воды. Однако «Наш город» регулярно делал снимки состояние реки на одном и том же отрезке. Невооруженным глазом видно, что вода вдруг начала подниматься.
Подъем воды заметил и тюменский рыбак Сергей Бакланов. Он установил на реке метки, чтобы видеть, как уровень Туры. И его фотографии также доказывают, что река поднимается. Особенно ярко это можно заметить по балкам набережной.
«Где-то к 28 июня падение закончилось и воды начала прибывать. Второго июля поставил метку у старой овчинно-меховой фабрики — напротив устья Тюменки. Она скрылась вся в воде. За 3-4 дня воды прибыло сантиметров на 70-80», — предполагает рыбак.
Гидролог Сергей Демченко, оценив снимки и видео отметил, что скорее можно говорить о подъеме воды где-то на полметра. Однако такой внезапный скачок кажется ему удивительным, ведь объективных и естественных причин тому нет.
«У нас были ливни, но не той интенсивности, чтобы так поднять уровень воды. Больше похоже на сброс воды их водохранилища, как это недавно произошло в Челябинской области из-за чего начал подниматься Урал», — рассуждает эксперт.
Он также отмечает, если его версия верна, уровень воды в ближайшее время вернутся к былым значениям и на фоне жаркой погоды может продолжать снижаться.