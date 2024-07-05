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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Уровень воды в Туре снова критически изменился.

Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО

5 июля 2024, 08:03
Фото: nashgorod.ru
Уровень воды в Туре снова критически изменился.

Уровень воды в тюменской Туре снова критически изменился

В конца июня тюменцем не сообщают об изменении уровня воды в Туре и других реках региона. Однако, если каждый день фиксировать состояние реки, то изменения можно увидеть визуально — вода начала пребывать усиленными темпами!
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Тура

Последний известный показатель уровня воды в Туре — 83 сантиметра. С тех пор в открытых источниках не публикуются данные об уровне воды. Однако «Наш город» регулярно делал снимки состояние реки на одном и том же отрезке. Невооруженным глазом видно, что вода вдруг начала подниматься.

Изменение состояния Туры с 26 июня.
Видео: nashgorod.ru

Подъем воды заметил и тюменский рыбак Сергей Бакланов. Он установил на реке метки, чтобы видеть, как уровень Туры. И его фотографии также доказывают, что река поднимается. Особенно ярко это можно заметить по балкам набережной.

«Где-то к 28 июня падение закончилось и воды начала прибывать. Второго июля поставил метку у старой овчинно-меховой фабрики — напротив устья Тюменки. Она скрылась вся в воде. За 3-4 дня воды прибыло сантиметров на 70-80», — предполагает рыбак.
Изменение уровня воды в ТуреИзменение уровня воды в Туре
Изменение уровня воды в ТуреИзменение уровня воды в Туре
Изменение уровня воды в ТуреИзменение уровня воды в Туре
Изменение уровня воды в Туре
Фото: Сергей Бакланов

Гидролог Сергей Демченко, оценив снимки и видео отметил, что скорее можно говорить о подъеме воды где-то на полметра. Однако такой внезапный скачок кажется ему удивительным, ведь объективных и естественных причин тому нет.

«У нас были ливни, но не той интенсивности, чтобы так поднять уровень воды. Больше похоже на сброс воды их водохранилища, как это недавно произошло в Челябинской области из-за чего начал подниматься Урал», — рассуждает эксперт.

Он также отмечает, если его версия верна, уровень воды в ближайшее время вернутся к былым значениям и на фоне жаркой погоды может продолжать снижаться.

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