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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:48

На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка

На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка

8 июля 2024, 04:46
Фото: ГИБДД Тюменской области
Школьник пытался пересечь проезжую часть на велосипеде. Водитель не успел среагировать и остановиться.
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ДТП

Вчера на пешеходном переходе на Республики в Тюмени сбили 16-летнего велосипедиста. Подросток выехал на «зебру» не спешившись, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

По словам 37-летнего водителя «Тойоты», он не успел среагировать и остановиться. Школьника доставили в больницу с травмой позвоночника.

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Ранее «Наш город» писал, что на перекрестке в Тюмени столкнулись автобус и «Ягуар». В аварии пострадала четырехлетняя девочка.

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