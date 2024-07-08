На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Вчера на пешеходном переходе на Республики в Тюмени сбили 16-летнего велосипедиста. Подросток выехал на «зебру» не спешившись, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
По словам 37-летнего водителя «Тойоты», он не успел среагировать и остановиться. Школьника доставили в больницу с травмой позвоночника.
Ранее «Наш город» писал, что на перекрестке в Тюмени столкнулись автобус и «Ягуар». В аварии пострадала четырехлетняя девочка.