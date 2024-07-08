Международные рейсы из Тобольска не запускаются из-за авиакомпаний

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Аэропорт Ремезов не запускает международные рейсы из-за авиакомпаний. В пресс-службе воздушной гавани утверждают, что заявки от авиаперевозчиков не поступают.
«В аэропорту Ремезов подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали в пресс-службе тобольского аэропорта РБК Тюмень.
Статус международного аэропорт Ремезов получил в феврале 2023 года. Соответствующее постановление было подписано Михаилом Мишустиным.
Ранее «Наш город» писал, что в аэропорту Тюмени не смог взлететь самолет компании «Ютэйр». Вылет пришлось перенести из-за неисправности.