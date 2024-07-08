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Международные рейсы из Тобольска не запускаются из-за авиакомпаний

Международные рейсы из Тобольска не запускаются из-за авиакомпаний

8 июля 2024, 02:42
Фото: 1MI
Аэропорт готов принимать международные рейсы. Однако сейчас он может обслуживать только разовые рейсы в интересах развития экономики региона.

Аэропорт Ремезов не запускает международные рейсы из-за авиакомпаний. В пресс-службе воздушной гавани утверждают, что заявки от авиаперевозчиков не поступают.

«В аэропорту Ремезов подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали в пресс-службе тобольского аэропорта РБК Тюмень.
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Статус международного аэропорт Ремезов получил в феврале 2023 года. Соответствующее постановление было подписано Михаилом Мишустиным.

Ранее «Наш город» писал, что в аэропорту Тюмени не смог взлететь самолет компании «Ютэйр». Вылет пришлось перенести из-за неисправности.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Аэропорты#Самолет#Рейсы
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