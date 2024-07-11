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Доля проданной на торгах коммерческой недвижимости выросла в Тюмени в шесть раз

Доля проданной на торгах коммерческой недвижимости выросла в Тюмени в шесть раз

11 июля 2024, 02:45
Фото: 1MI
Эксперты объяснили данную тенденцию ростом рынка недвижимости. Количество свободных площадей заметно увеличилось после ухода зарубежных компаний.

В первом полугодии 2024 года доля проданной на торгах коммерческой недвижимости увеличилась в Тюменской области в шесть раз — с 9% до 54%, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома РБК Тюмень.

В РАД пояснили, что увеличение продаж было связано с ростом рынка недвижимости — он был переполнен площадями, освободившимися после ухода зарубежных компаний. В то же время доля жилой недвижимости не изменилась, она составила 4%.

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«По итогам первого полугодия 2024 года Уральский филиал Российского аукционного дома реализовал на торгах 522 лота на общую сумму почти 5 миллиардов рублей. Это почти в три раза выше, по сравнению с суммой проданных лотов за аналогичный период 2023 года», — отметили в РАД.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу 13 торговых центров. По словам экспертов, продажи некоторых ТЦ не афишируются.

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#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Торги#Продажа недвижимости
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