Доля проданной на торгах коммерческой недвижимости выросла в Тюмени в шесть раз

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:47
В первом полугодии 2024 года доля проданной на торгах коммерческой недвижимости увеличилась в Тюменской области в шесть раз — с 9% до 54%, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома РБК Тюмень.
В РАД пояснили, что увеличение продаж было связано с ростом рынка недвижимости — он был переполнен площадями, освободившимися после ухода зарубежных компаний. В то же время доля жилой недвижимости не изменилась, она составила 4%.
«По итогам первого полугодия 2024 года Уральский филиал Российского аукционного дома реализовал на торгах 522 лота на общую сумму почти 5 миллиардов рублей. Это почти в три раза выше, по сравнению с суммой проданных лотов за аналогичный период 2023 года», — отметили в РАД.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу 13 торговых центров. По словам экспертов, продажи некоторых ТЦ не афишируются.