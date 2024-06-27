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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

У двух новорожденных в Тюменской области обнаружили смертельную ВИЧ-инфекцию

У двух новорожденных в Тюменской области обнаружили смертельную ВИЧ-инфекцию

27 июня 2024, 15:35
Фото: 1MI
В Тюменской области родилось двое детей, зараженных вирусом ВИЧ. Он передался им от матерей, хотя шанс на такое при рождении крайне низок.

Информацию о ВИЧ-инфицированных детях передает региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, в общей сложности вирус иммунодефицита был выявлен у 975 человек. Большинство из них, а именно 56% — мужчины.

Отметим, что в 2023 году от ВИЧ-инфекции умерло 230 человек. Новорожденные же дети будут наблюдаться у врачей, поскольку генетически переданный ВИЧ останется у них навсегда.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени есть несколько групп риска, которые чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#СПИД#Тест на ВИЧ#ВИЧ
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