У двух новорожденных в Тюменской области обнаружили смертельную ВИЧ-инфекцию

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Информацию о ВИЧ-инфицированных детях передает региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, в общей сложности вирус иммунодефицита был выявлен у 975 человек. Большинство из них, а именно 56% — мужчины.
Отметим, что в 2023 году от ВИЧ-инфекции умерло 230 человек. Новорожденные же дети будут наблюдаться у врачей, поскольку генетически переданный ВИЧ останется у них навсегда.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени есть несколько групп риска, которые чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией.