Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Рассказ разочарованных москвичей, приезжавших в Тюмень на выходные нашел отклик и у местных жителей. Гости из столицы были удивлены тем, что на городской набережной нет теневых зон и в жаркую погоду от солнца негде спрятаться.
«Ну, а в чем они не правы? На набережной действительно жарко гулять, да и в горсаде один сплошной бетон. Что интересно, на набережной после обеда есть тень от подпорной стенки, но лавочки стоят на самом пекле. Никогда на них никто не сидит. Да и сам факт, что лавочки на набережной стоят спиной к реке, вызывает очень много вопросов», — отмечают тюменцы.
Тюменцы убеждены, что создание теневых зон и расширение «зеленой зоны» сделали бы набережную более привлекательным объектом для прогулок, а том числе и для самих горожан. Также горожане отметили, что высока на набережной, как и в Тюмени в целом, недоступность магазинов и небольших ларьков с прохладительными напитками.
Причем опыт других городов показывает, что такие объекты можно вписать в архитектурный ансамбль города, однако на набережной пока работает лишь пара точек, у которых зачато люди толпятся в очереди.
Многие тюменцы также отметили, что в городе критически не хватает развлечений и культурных зон. В рекламных буклетах Тюмень позиционируется, как столица термальных источников и первый город Сибири с богатой историей, однако на внешнем облике города это никак не отражается.
«Что нам туристам показывать? Старые деревяшки обгоревшие в центре? У нас нет ни единого стиля, ни тенденции на сохранение архитектуры былых времен. Был бы ум у людей туристический, поняли бы, что звания: первый город Сибири, и первая столица Сибири, и город декабристов… Все можно реализовать. Звучит заманчиво, по факту бардак», — считают горожане.
Тюменцы подчеркнули, что культуру Сибири в самой Сибири не рекламируют. Из особенного в городе есть лишь пара ресторанов, которые хоть как-то ориентированы на историческую составляющую города. А в самом центре нет ничего примечательного или интересного, что могло бы рассказать гостям историю региона в привлекательном формате. Хотя к памятникам и культурным объектам можно было бы, как минимум, прикрепить QR-коды, которые помогли бы организовать для туристов бесплатную и интересную экскурсию.
Похожий подход в Тюмени применялся, но широкого распространения не получил. Хотя сейчас современные технологии позволяют через телефон чуть ли не оживлять скульптуры и создавать эффектные шоу. Такой подход по мнению креативного директора одной из тюменских компания Дианы Сотниковой, отлично бы вписался в тюменские реалии.
«У нас на той же набережной много композиций, но многие тюменцы не знаю о чем они и для чего, туристы и подавно. А потому современный технологичный формат мог бы вдохнуть новую жизнь в эти объекты», — рассуждает тюменка.
Использовать для туристов можно было бы и световое шоу, которое в День города организуют на исторических зданиях, проецируя на них короткие фильмы, вписанные в архитектурный ансамбль. В общем, идей у тюменцев для организации культурного досуга в городе полно. Горожане убеждены, что нужно более серьезно заняться позиционированием города и отражением этой позиции на главных улицах и достопримечательностях.
Некоторые горожане сразу стали предлагать не только идеи развития, но и детальные планы. Так, поставив перед собой цель удержать туристов, необходимо создать для них красивые и интересные локации, что можно сделать даже без особых затрат.
«Запретите в области вонючий сайдинг, введите архитектурный дизайн-код, работяг на пилораме в деревнях загрузите вырезать ставни и наличники, а молодежь из школ, универов и колледжей „за бесплатно“ попросите их раскрашивать в разные цвета. Итого заимеете целый город эстетики, а не полторы улицы, где наоткрывайте кафешек и прочего, чтоб зарабатывать на туристах из Москвы и Китая, которые очень любят такие места», — предлагает тюменец.
Такая идея близка и тюменскому урбанисту Никите Мельникову. Он говорит о том, что сами горожане также заинтересованы в развитии города в направлении развлечений и досуга, а потому многие группы населения будут готовы в рамках волонтерства принять участие в мероприятиях по благоустройству областной столицы.
«Позвольте людям посадить фамильное дерево и они высадят вам парк. Нужно создать биржу идей и прислушиваться к мнению жителей. Инициативные группы зачастую готовы взять на себя реализацию даже крупных проектов без взимания платы, а за рекламу или что-то иное нематериальное. Мы видим, как художники раскрашивают город, дайте им больше свободы и у нас появятся места, привлекательные для туристов», — говорит специалист.
Многие горожане уверены, что с грамотным подходом из Тюмени можно сделать туристически привлекательный город, который будет интересен не только для отдыха на термальном источнике, ни и своей историей, архитектурой и характером.