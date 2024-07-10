Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов

Тюменцы подчеркнули, что культуру Сибири в самой Сибири не рекламируют. Из особенного в городе есть лишь пара ресторанов, которые хоть как-то ориентированы на историческую составляющую города. А в самом центре нет ничего примечательного или интересного, что могло бы рассказать гостям историю региона в привлекательном формате. Хотя к памятникам и культурным объектам можно было бы, как минимум, прикрепить QR-коды, которые помогли бы организовать для туристов бесплатную и интересную экскурсию.