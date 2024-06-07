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Тюменская область вошла в числе лидеров рейтинга инвестиционного климата.

Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга инвестиционного климата

7 июня 2024, 08:56
Фото: Александр Моор.
Тюменская область вошла в числе лидеров рейтинга инвестиционного климата.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что регион занял третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги подвели на ПМЭФ. Генеральный директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал «Нашему городу» о достижениях и планах региона.

Тюменская область вновь вошла в число лидеров по привлекательности для бизнеса. Таких результатов удалось достичь благодаря активному и всестороннему развитию региона.

«Тюмень несомненно сегодня преобразуется — это будущий город-миллионник и я думаю, что вместе с Тюменской агломерацией, уже достиг этого показателя. Мы занимаем второе место по качеству жизни, мы в топе по качеству дорог и развитию. Более того, мы современный город, потому что у нас достаточно большое количество высших учебных заведений. Сегодня у нас началось строительство кампуса международного уровня. Это также говорит о том, что у нас есть потенциал для развития», — отметил Пуртов.

Он также подчеркнул, что в регионе активно развивается туризм. На сегодняшний день порядка 3 миллионов туристов уже посещают Тюменскую область. Тюменская область и интересна своей культурой, экономикой и, конечно, термальными курортами.

«Более того, Тюменская область — это еще и промышленно-индустриальный кластер, область в прошлом году заняла второе место по количеству квадратных метров на душу населения после Москвы. Отмечу, что главный драйвер роста региона — это промышленность. У реестре региона числится 500 проектов — это более 2 триллионов рублей. 50% объема инвестиций — это именно промышленность», — говорит эксперт.

Регион активно развивает нефтегазовый сектор, нефтехимию и АПК. Актуальная программа инвестиционного развития включает 9 ключевых направлений. Однако в 2024 году программа будет завершена и сейчас уже ведется работа по разработке крупнейшей в Тюменской области трехуровневой стратегии развития.

Главной темой ПМЭФ-2024 станет создание многополярного мира
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что работы по проектированию Южного обхода Тюмени завершатся в 2025 году. После этого строители приступят к возведению второй объездной дороги.

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