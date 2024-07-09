Потраченных денег жаль! Туристы из Москвы рассказали, чем их разочаровала Тюмень

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Первым делом туристы поехали на расхваленную городскую набережную. Масштабы главной тюменской достопримечательности гостей из столицы сначала впечатлили, однако пройти всю территорию им так и не удалось.
«Ужасно жарко и укрыться от солнца негде! Есть лавки под лестницами, но там очевидно кто-то справляет нужду и пахнет соответствующе. По всех длине мы нашли только пару магазинов с напитками и огромной очередью. Даже мороженного взять не смогли», — рассказывает москвичка.
Однако к вечеру, когда туристы вновь вернулись на набережную, они увидели подсветку моста Влюбленных, что сгладило их впечатление о набережной. Однако теперь москвичи считают, что это совсем не объект для прогулок, а скорее огромная фотозона.
«Непрактично совершенно. Везде лестницы, бетон, разве что фонтан симпатичный в центре есть, который тоже вечером светится. А так ожидали мы, конечно, большего», — делится впечатлениями Ирина.
Однако набережная не была целью путешествия, а потому непрактичности объекта гости не придали значения, главное разочарование было впереди.
Так как летом Тюмени сложно во всей красе показать свои термальные источники, москвичи рассчитывали, что просто смогут отдохнуть на пляжах или у местных открытых бассейнов. Но оказалось, что пойти гостям некуда.
«Мы думали, что раз у вас много термальных источников, то и летом точно есть, где купаться. Но как-то в районе города ничего и не было приличного. Красивые фотографии были из вашего аквапарка, но знаете, у вас билеты по ценам, как в Москве. Я такого вообще не ожидала. Пришлось сильно потратиться», — рассказывает туристка.
Аквапарк оказался местом приятным, но ничего особенного в нем москвичи не нашли, так как привыкли к тому, что покататься с водных горок они могут в любое время у себя в городе, да еще и в нескольких аквапарках с большим изобилием горок.
«А потом мы решили проверить вашу ночную жизнь, посмотреть, как и где тут тусуются. Поспрашивали у местных и пошли в нахваленные места. Одно скажу точно, выпить недорого у вас можно, в остальном ночью делать вообще нечего», — говорит москвичка.
Гости в один из выходных прошлись по барам и заведениям, расположенным вблизи улицы Дзержинского и заметили, что многие из них переполнены, а в большинстве мест даже присесть было негде. Москвичи отметили, что все посещенные заведения отличаются маленькой площадью и скудным выбором коктейлей и сопутствующих блюд. А потому «ночную жизнь» гости города не оценили.
«Понравился из развлечений музей истории России, вот там было очень интересно, комфортно и необычно. Тут нас удивили. Но в остальном хотелось бы большего», — отмечают туристы.
Гости из Москвы отметили, что в городе было бы неплохо создать фудмолл, чтобы попробовать блюда разных заведений можно было в одной локации. Так гости города могли бы более интенсивно окунуться в гастрономическую картину города и может быть впечатление сложилось бы лучшим образом.
Рассчитывали гости из Москвы и на местные ресторанчики. Туристов привлекал по фотографиями внешний вид ресторана «Счастье», но только приехав в город они узнали, что заведения больше нет. Пришлось искать другие интересные варианты.
«Я впервые ела Том-Ям с морепродуктами, которые не были очищены — креветки были с хвостиками, мне пришлось ковыряться в супе! Это какой-то ужас. Это мы пытались паназиатскую кухню оценить. С этим у вас как-то не очень. Но мы и в традиционные ресторанчики ходили с сибирскими блюдами. И могу сказать, что не хватает заведениям культуры и атмосферы. Не хватает авторских блюд, за которыми хотелось бы вернуться», — говорит туристка из Москвы.
В целом Тюмень оставила странное впечатление у гостей из столицы. Они решили, что приехали в городе не в тот сезон и все-таки Тюмень — это место исключительно для зимнего отдыха.
«Посмотрели туры, у вас тут и на лыжах можно кататься, катков много, украшают город интенсивно. Да и термы ваши зимой актуальны. Видимо мы в сезон не попали. Может как-нибудь приедем зимой. Выходным в Тюмени мы пока можем поставить оценку 5 из 10. Вроде интересно, но изюминок не хватает», — оценивают путешествие москвичи.
Также они отметили, что отдых в Тюмени — удовольствие не из дешевых, многие цены вполне сопоставимы с московскими, а потому гостям из столицы хотелось бы больше вариантов окупить путешествие впечатлениями.