Тюменские болота попали в ТОП-10 точек туризма по мнению россиян

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Published Сегодня, 05:50
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9 ноября — Всемирный день книги рекордов Гиннеса, в которую занесены некоторые географические рекорды Тюменской области. В честь этого сервис ТВИЛ.ру узнал у туристов, какие природные объекты России они считают самыми уникальными.
Васюганские болота в Тюменской области заняли десятую строку списка, за них свой голос отдали два процента участников опроса. Эти болота — дом для многочисленной фауны, в том числе и редкой. Они образовались более 10 тысяч лет назад и являются самыми большими в мире.
Больше всего голосов собрало озеро Байкал: за него проголосовали 70 процентов опрошенных. Это самое глубокое озеро на планете, которое стало центром притяжения не только российских, но и иностранных туристов.
Оймякон — один из «Полюсов холода», Русский мост во Владивостоке, символизирующий экономические возможности страны, тайга — самый большой в мире лесной массив, тундровая зона, Каспийское море, река Обь, Саяно-Шушенская ГЭС и Братское водохранилище собрали куда меньше голосов, чем Байкал, но от этого менее уникальными они не становятся.
Ранее «Наш Город» разобрался, могут ли иссохнуть реки Тюменской области. Мнения экологов разделились: некоторые специалисты считают, что это всего лишь домыслы, не подтвержденные фактами.