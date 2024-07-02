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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

Достопримечательности Тюмени показали в новом выпуске шоу «Интуристы»

Достопримечательности Тюмени показали в новом выпуске шоу «Интуристы»

2 июля 2024, 04:19
Фото: 1MI
Кроме Тюмени, в выпуск попали Тобольск и Ялуторовск. Ведущие рассказали о самых интересных местах этих городов.
Сюжет
Туризм

На телеканале СТС вышел новый выпуск шоу «Интуристы». Съемки прошли в трех городах Тюменской области — Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Ведущие Алексей Кривеня и Мария Горбань приехали в область, чтобы рассказать о самых интересных местах этих городов.

Сначала съемки проходили в Тюмени. Ведущие рассказали об истории города, а также посетили улицу Дзержинского, Драмтеатр и набережную. В Тобольске они посетили Тюремный замок, площадь у Кремля и попробовали ромовую бабу.

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В Ялуторовске ведущих встретили караваем и посвятили в почетные блиноеды. В конце выпуска ведущие пригласили других туристов в Тюменскую область.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко. Концерт состоится в середине ноября.

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