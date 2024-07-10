Жители тюменских деревень остались без дороги из-за паводка

Ранее «Наш город» писал, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в Тюменской области ремонтные работы ведутся на 89 объектах. Информацию об этом «Нашему городу» предоставило Главное управление строительства региона.