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Жители тюменских деревень остались без дороги из-за паводка

Жители тюменских деревень остались без дороги из-за паводка

10 июля 2024, 14:40
Фото: 1MI
Тюменцы оказались отрезаны от «большой земли» из-за паводка. На проблемы с транспортной доступностью пожаловались жители села Афонькино, деревень Паленка, Ново-Георгиевка и Викторовка Казанского района.

Местные сообщают, что основную дорогу размыло, а объездная, которую власти предлагают использовать, как альтернативу, превращается в бездорожье после дождей.

«Асфальтированная дорога разрушена водой. Сделали дорогу в объезд, но она превращается в сплошное грязное месиво даже после небольшого дождя. Возможности выехать или приехать в эти деревни нет. Нет транспортного сообщения, отсюда нет продовольственного сообщения, медицинского обслуживания, скорая помощь просто не сможет добраться», — цитирует 72.ру тюменку.

Власти обещают восстановить дорогу в ближайшее время. Сейчас идет оценка ущерба.

Ранее «Наш город» писал, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в Тюменской области ремонтные работы ведутся на 89 объектах. Информацию об этом «Нашему городу» предоставило Главное управление строительства региона.

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