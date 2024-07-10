Жители тюменских деревень остались без дороги из-за паводка

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Местные сообщают, что основную дорогу размыло, а объездная, которую власти предлагают использовать, как альтернативу, превращается в бездорожье после дождей.
«Асфальтированная дорога разрушена водой. Сделали дорогу в объезд, но она превращается в сплошное грязное месиво даже после небольшого дождя. Возможности выехать или приехать в эти деревни нет. Нет транспортного сообщения, отсюда нет продовольственного сообщения, медицинского обслуживания, скорая помощь просто не сможет добраться», — цитирует 72.ру тюменку.
Власти обещают восстановить дорогу в ближайшее время. Сейчас идет оценка ущерба.
Ранее «Наш город» писал, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в Тюменской области ремонтные работы ведутся на 89 объектах. Информацию об этом «Нашему городу» предоставило Главное управление строительства региона.