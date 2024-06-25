nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 25 июня, 13:23

Published 25 июня, 13:23

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Тюменской области по нацпроекту ремонтируются дороги на 89 объектах

В Тюменской области по нацпроекту ремонтируются дороги на 89 объектах

25 июня 2024, 13:23
Фото: 1MI
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в Тюменской области ремонтные работы ведутся на 89 объектах. Информацию об этом «Нашему городу» предоставило Главное управление строительства региона.

За год планируется обновить 170 объектов ремонта, в том числе на двух мостах и двух путепроводах.

«Работы на объектах нацпроекта стартовали в середине мая. На сегодня 24 объекта практически готовы. Паводок немного затормозил старт сезона. Но сейчас в работе у дорожных служб 50 улиц в тюменской агломерации и 39 участков региональных дорог в муниципальных районах», — пояснил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.

Всего в текущем сезоне национальный проект «Безопасные качественные дороги» поможет отремонтировать в регионе 254,3 км дорожного полотна.

Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.

ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменская компания стала новым участником нацпроекта «Производительность труда»За пять лет в Тюменской области по нацпроекту благоустроено более 100 объектов«Наш результат — 100%: Тюменская область продолжает реализацию нацпроектовТюменские власти показали, где летом отремонтируют дороги и обустроят новые парковки
За пять лет в Тюменской области по нацпроекту благоустроено более 100 объектов
Узнать подробнее
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42