В Тюменской области по нацпроекту ремонтируются дороги на 89 объектах

Posted 25 июня, 13:23
Published 25 июня, 13:23
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
За год планируется обновить 170 объектов ремонта, в том числе на двух мостах и двух путепроводах.
«Работы на объектах нацпроекта стартовали в середине мая. На сегодня 24 объекта практически готовы. Паводок немного затормозил старт сезона. Но сейчас в работе у дорожных служб 50 улиц в тюменской агломерации и 39 участков региональных дорог в муниципальных районах», — пояснил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
Всего в текущем сезоне национальный проект «Безопасные качественные дороги» поможет отремонтировать в регионе 254,3 км дорожного полотна.
Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.