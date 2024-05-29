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Деревянный дом в тюменской деревне рухнул в Иртыш

Деревянный дом рухнул в Иртыш в тюменской деревне: эпичное видео

29 мая 2024, 03:00
Фото: 1MI

Деревянный дом в тюменской деревне рухнул в Иртыш

В Тобольском районе из-за паводка в реку рухнул деревянный дом. Шокирующими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

Большая вода продолжает пребывать в разные районы региона.

«В районе деревни Медведчикова в Иртыш рухнул деревянный дом», — сопроводил коротким комментарием автор видео.

На кадрах видно, что ветхая постройка стояла на самом берегу. Она полностью развалилась при падении и ушла под воду. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Вероятнее всего, жильцы покинули дом до трагедии.

Видео: Типичный Тобольск

В Иртыше в районе Тобольска за последние сутки вода прибыла еще на 6 сантиметров — уровень составляет 757 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 853 см).

Ранее «Наш город» писал, что до критического уровня половодья осталось меньше метра. Кроме того, синоптики спрогнозировали на юге Тюменской области обильные осадки и порывы ветра до 25 метров в секунду.

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