Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В Тюмени синоптики обещают дожди в первой половине дня, после обеда — переменную облачность. Максимальная температура воздуха составит +13…+16, скорость ветра 14-17 м/с. В среду, 29 мая, день пройдет при переменной облачности и без осадков, но похолодает до -1…+3 ночью и +7….+9 днем.