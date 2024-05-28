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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

28 мая 2024, 03:20
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода ожидается сегодня в течение дня. Метеорологи обещают сильный ветер северо-западного направления с порывами до 18-20 м/с. Вероятны осадки в виде кратковременных дождей, днем столбики термометров покажут +11…+16, в ночные часы -1…+4, в приземном слое и на почве до -6.

В среду на юге региона пройдут небольшие осадки в виде дождей, скорость ветра составит 6-11 м/с. Максимальная дневная температура воздуха в этот день не превысит +7…+12, в темное время суток ожидается +1…-6.

В Тюмени синоптики обещают дожди в первой половине дня, после обеда — переменную облачность. Максимальная температура воздуха составит +13…+16, скорость ветра 14-17 м/с. В среду, 29 мая, день пройдет при переменной облачности и без осадков, но похолодает до -1…+3 ночью и +7….+9 днем.

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