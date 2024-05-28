Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В среду на юге региона пройдут небольшие осадки в виде дождей, скорость ветра составит 6-11 м/с. Максимальная дневная температура воздуха в этот день не превысит +7…+12, в темное время суток ожидается +1…-6.
В Тюмени синоптики обещают дожди в первой половине дня, после обеда — переменную облачность. Максимальная температура воздуха составит +13…+16, скорость ветра 14-17 м/с. В среду, 29 мая, день пройдет при переменной облачности и без осадков, но похолодает до -1…+3 ночью и +7….+9 днем.