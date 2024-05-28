До критической отметки осталось меньше метра: Иртыш в Тобольске прибавил за день 6 см

В Иртыше в районе Тобольска за последние сутки вода прибыла еще на 6 сантиметров — уровень составляет 757 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 853 см). На столько же поднялся уровень Иртыша в Увате — до 11,31 метра. В селе Демьянское вода прибыла на 5 сантиметров — до 930 сантиметров выше нулевой отметки.