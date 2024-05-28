До критической отметки осталось меньше метра: Иртыш в Тобольске прибавил за день 6 см

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 07:02
В районе Ялуторовска и Упорово уровень понизился на 2 и 3 сантиметра — до 773 и 707 сантиметров соответственно.
В Иртыше в районе Тобольска за последние сутки вода прибыла еще на 6 сантиметров — уровень составляет 757 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 853 см). На столько же поднялся уровень Иртыша в Увате — до 11,31 метра. В селе Демьянское вода прибыла на 5 сантиметров — до 930 сантиметров выше нулевой отметки.
Уровень воды в Ишиме продолжает снижаться: в Ильинке вода опустилась до отметки 758 сантиметров (минус 4 см), в Ишиме — до 804 сантиметров (минус 6 см), в селе Абатское — до 10,53 метра (минус 3 см), в Викулово — до 10,41 метра (минус 6 см).
В тюменской реке Тура уровень воды опустился за последние 24 часа на 6 сантиметров — до отметки 477 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам специалистов, в середине июня в Тюменской области паводка сменяя лесные пожары. Предстоящее лето в регионе ожидается скудным на осадки и жарким.