94 населенных пункта под водой: какие территории Тюменской области погубит паводок?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Тюменской области не сегодняшний день пока не был достигнут пик паводка, вода продолжает постепенно прибывать, на десятках территорий проводится принудительная эвакуация. Губернатор Тюменской области Александр Моор уже доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в регионе — реальная ситуация будет намного хуже ожидаемой.
Более чем на метр превышен уровень неблагоприятного явления на реке Ишим в районе села Ильинка. За сутки река поднялась на 46 сантиметров, сейчас уровень воды составляет 885 сантиметров — это абсолютный рекорд реки Ишим, прошлый ее максимальный показатель равнялся 839 сантиметрам.
Уровень воды на территории города Ишим тоже существенно вырос — на 48 сантиметров за сутки и составляет 401 сантиметр. Пока этот показатель далек от критического, абсолютный максимум на этой территории составлял 981 сантиметр, а критическим уровнем считается показатель в 750 сантиметров. Однако городе активно готовятся к подтоплению улиц и предупреждают население о возможной эвакуации в случае значительного ухудшения обстановки.
Уровень воды в реке Тобол в районе города Ялуторовск составляет 449 сантиметров, за минувшие сутки он не изменился. Специалисты говорят о том, что ранее на этой реке также ожидался паводок, однако актуальные данные говорят о том, что в этом случае обойдется без происшествий.
«Тобол сначала очень активно набирал объемы и предполагалось, что река побьет исторический рекорд. Но в считанные дни все объемы пошла на спад, а значит того, что происходит на реке Ишим — здесь не будет», — уверен гидрограф Валерий Заруба.
В Тобольске, где протекает Иртыш вода растет стремительно — на 54 сантиметра в сутки. Но сейчас уровень воды составляет 277 сантиметров, такой показатель попадает в пределы нормы и подобный подъем на данный момент не грозил населенным пунктам, располагающимся в непосредственной близости.
Для Иртыша уровень неблагоприятного явления составляет 550 сантиметров, подтопление территорий начинается после преодоления отметки в 800 сантиметров.
В Тюмени нет угрозы подтопления территорий, специалисты, напротив, отмечают, что повышение уровня воды идет реке на пользу. За последние сутки она набрала 14 сантиметров и достигла показателя в 269 сантиметров. Пока такой уровень ниже среднего и может сигнализировать о грядущем обмелении реки, которое будет явным после окончания весеннего половодья.
В связи с подъемом уровня воды в реке Ишим, ежедневно людей эвакуируют в пункты временного размещения с территорий, которые находятся в зоне вероятного затопления. На территории региона действует режим ЧС еще с 8 апреля. Сейчас, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.
На вчерашней встрече губернаторов регионов, в которых особенно остро стоит проблема паводков, с президентом России Владимиром Путиным, глава МЧС Александр Куренков отметил, что в Тюменской области обстановка неблагоприятная. По оценке специалистов, могут быть затоплены десятки населенных пунктов.
«Прогнозируется затопление территорий жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысяч человек», — сказал Куренков.
В последние 4 дня активно проводится эвакуация из мест предполагаемого затопления. На данный момент эвакуация прошла в следующих селах и деревнях Казанского района:
В Ишимском районе, это населенные пункты:
Жителям территорий, которым сообщили о необходимости покинуть свои дома, настоятельно рекомендуют не задерживаться на местах и брать с собой только самое необходимое. В вашем «тревожном чемоданчике» должны быть документы в водонепроницаемой упаковке, столовые и туалетные принадлежности на каждого члена семьи, медикаменты, одежда, обувь и запас еды и воды на 3 дня.