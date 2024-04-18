94 населенных пункта под водой: какие территории Тюменской области погубит паводок?

Уровень воды в реке Тобол в районе города Ялуторовск составляет 449 сантиметров, за минувшие сутки он не изменился. Специалисты говорят о том, что ранее на этой реке также ожидался паводок, однако актуальные данные говорят о том, что в этом случае обойдется без происшествий.