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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

94 субъекта Тюменской области будут затоплены по прогнозам МЧС.

94 населенных пункта под водой: какие территории Тюменской области погубит паводок?

18 апреля 2024, 06:23
Фото: 1MI
94 субъекта Тюменской области будут затоплены по прогнозам МЧС.

94 субъекта Тюменской области будут затоплены по прогнозам МЧС

Глава МЧС Александр Куренков сообщил о том, что в Тюменской области от паводка пострадают дома более 31 тысячи человек — это 94 населенных пункта. К сегодняшнему дню было объявлено об эвакуации 32 субъектов региона. Тем временем вода продолжает прибывать огромными объемами.

Паводок в Тюменской области 2024 — вода продолжает подниматься

В Тюменской области не сегодняшний день пока не был достигнут пик паводка, вода продолжает постепенно прибывать, на десятках территорий проводится принудительная эвакуация. Губернатор Тюменской области Александр Моор уже доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в регионе — реальная ситуация будет намного хуже ожидаемой.

Паводок в Тюменской области 2024.Паводок в Тюменской области 2024.
Паводок в Тюменской области 2024.
Фото: 1MI

Река Ишим — уровень воды

Более чем на метр превышен уровень неблагоприятного явления на реке Ишим в районе села Ильинка. За сутки река поднялась на 46 сантиметров, сейчас уровень воды составляет 885 сантиметров — это абсолютный рекорд реки Ишим, прошлый ее максимальный показатель равнялся 839 сантиметрам.

Уровень воды на территории города Ишим тоже существенно вырос — на 48 сантиметров за сутки и составляет 401 сантиметр. Пока этот показатель далек от критического, абсолютный максимум на этой территории составлял 981 сантиметр, а критическим уровнем считается показатель в 750 сантиметров. Однако городе активно готовятся к подтоплению улиц и предупреждают население о возможной эвакуации в случае значительного ухудшения обстановки.

Уровень воды в реке Ишим достиг абсолютного рекорда.Уровень воды в реке Ишим достиг абсолютного рекорда.
Уровень воды в реке Ишим достиг абсолютного рекорда.
Фото: 1MI
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Река Тобол — уровень воды

Уровень воды в реке Тобол в районе города Ялуторовск составляет 449 сантиметров, за минувшие сутки он не изменился. Специалисты говорят о том, что ранее на этой реке также ожидался паводок, однако актуальные данные говорят о том, что в этом случае обойдется без происшествий.

«Тобол сначала очень активно набирал объемы и предполагалось, что река побьет исторический рекорд. Но в считанные дни все объемы пошла на спад, а значит того, что происходит на реке Ишим — здесь не будет», — уверен гидрограф Валерий Заруба.
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Река Иртыш — уровень воды

В Тобольске, где протекает Иртыш вода растет стремительно — на 54 сантиметра в сутки. Но сейчас уровень воды составляет 277 сантиметров, такой показатель попадает в пределы нормы и подобный подъем на данный момент не грозил населенным пунктам, располагающимся в непосредственной близости.

Для Иртыша уровень неблагоприятного явления составляет 550 сантиметров, подтопление территорий начинается после преодоления отметки в 800 сантиметров.

Река Тура — уровень воды

В Тюмени нет угрозы подтопления территорий, специалисты, напротив, отмечают, что повышение уровня воды идет реке на пользу. За последние сутки она набрала 14 сантиметров и достигла показателя в 269 сантиметров. Пока такой уровень ниже среднего и может сигнализировать о грядущем обмелении реки, которое будет явным после окончания весеннего половодья.

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Эвакуация в Тюменской области

В связи с подъемом уровня воды в реке Ишим, ежедневно людей эвакуируют в пункты временного размещения с территорий, которые находятся в зоне вероятного затопления. На территории региона действует режим ЧС еще с 8 апреля. Сейчас, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.

Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в Тюменской области — более 12 000 человек.Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в Тюменской области — более 12 000 человек.
Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в Тюменской области — более 12 000 человек.
Фото: 1MI

Дамбы в Тюменской области могут быть прорваны

На вчерашней встрече губернаторов регионов, в которых особенно остро стоит проблема паводков, с президентом России Владимиром Путиным, глава МЧС Александр Куренков отметил, что в Тюменской области обстановка неблагоприятная. По оценке специалистов, могут быть затоплены десятки населенных пунктов.

«Прогнозируется затопление территорий жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысяч человек», — сказал Куренков.

Ранее он вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором объехал территории, которые находятся в зоне ЧС. На этих участках дамбы были подняты на метр-полтора, однако и это не исключает вероятности прорыва сооружения.

Губернатор Тюменской области лично контролирует ход эвакуации в регионе.Губернатор Тюменской области лично контролирует ход эвакуации в регионе.
Губернатор Тюменской области лично контролирует ход эвакуации в регионе.
Фото: Александр Моор
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Список эвакуированных населенных пунктов в Тюменской области

В последние 4 дня активно проводится эвакуация из мест предполагаемого затопления. На данный момент эвакуация прошла в следующих селах и деревнях Казанского района:

  • Казанское
  • Новогеоргиевка
  • Паленка
  • Афонькино
  • Ильина
  • Ельцово
  • Большие Ярки
  • Боровлянка
  • Новоселезнево
  • Гагарье
  • Шагалово
  • Песчаное
  • Ченчерь
  • Малая Ченчерь
  • Малые Ярки
  • Заборка
  • Тюлешов Бор

В Ишимском районе, это населенные пункты:

  • Синицына
  • Симонова
  • Пахомово
  • Кошкарагай
  • Налимово
  • Большой Остров
  • Плодопитомник
  • СНТ «Солнечный»
  • СНТ «Смородинка»
  • СНТ «Надежда»
  • СНТ «Приишимский»
  • СНТ «Техник»
  • Клепиково
  • Плешково
  • Боровое
Полный список эвакуированных населенных пунктов в Тюменской области.Полный список эвакуированных населенных пунктов в Тюменской области.
Полный список эвакуированных населенных пунктов в Тюменской области.
Фото: 1MI

Жителям территорий, которым сообщили о необходимости покинуть свои дома, настоятельно рекомендуют не задерживаться на местах и брать с собой только самое необходимое. В вашем «тревожном чемоданчике» должны быть документы в водонепроницаемой упаковке, столовые и туалетные принадлежности на каждого члена семьи, медикаменты, одежда, обувь и запас еды и воды на 3 дня.

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