Продолжает подниматься: уровень воды в тюменских реках стремительно растет

По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим поднялся на 48 сантиметров и достиг отметки в 401 сантиметр. В Ильинке река Ишим прибавила 46 сантиметров — до отметки в 885 сантиметров. В Викулово уровень воды в Ишиме увеличился на 36 сантиметров — до 357 сантиметров.