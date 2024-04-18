Продолжает подниматься: уровень воды в тюменских реках стремительно растет

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:35
По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим поднялся на 48 сантиметров и достиг отметки в 401 сантиметр. В Ильинке река Ишим прибавила 46 сантиметров — до отметки в 885 сантиметров. В Викулово уровень воды в Ишиме увеличился на 36 сантиметров — до 357 сантиметров.
В Тобольске уровень воды в реке Иртыш достиг отметки в 277 сантиметров, прибавив за сутки 54 сантиметра. В Увате Иртыш поднялся на 26 сантиметров — до 477 сантиметров.
В Тюмени уровень воды в Туре увеличился на 14 сантиметров — до отметки в 269 сантиметров. По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол за сутки не изменился.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Афонькино Казанского района начало топить дома. Большая часть местных жителей уже покинула населенный пункт.