За отказ от эвакуации на время паводка тюменцев будут штрафовать

Касаться штрафы за отказ от эвакуации будут тех, кто откажется покинуть дом и собрать все имущество. И даже если люди не будут покидать дома — при критической ситуации их вывезут насильно.