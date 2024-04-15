За отказ от эвакуации на время паводка тюменцев будут штрафовать

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Решение о введении наказаний за отказ от эвакуации принял глава региона Александр Моор. По словам губернатора в интервью каналу «Россия-24», альтернатив у властей при нынешней ситуации нет.
Жители тех населенных пунктов, которые испытали на себе наводнение 2017-го года, относятся с пониманием и без проблем эвакуируют имущество. Но есть и те, кто отказывается. С ними будем отдельно работать. За нарушение принудительной эвакуации возможен штраф. Наша задача — чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека, даже самых упертых, — заявил губернатор Александр Моор.
Напомним, что ситуация с паводком уже стала критической в Ишимском районе, там эвакуируют два села. Также эксперты Росгидромета и МЧС отслеживают уровень воды в реке Тобол и Тура — там критических отметок еще не было.
Ранее «Наш Город» рассказывал о возможном затоплении Ялуторовска из-за подъема уровня воды в Тоболе.