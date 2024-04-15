Туман и штормовой ветер: в Тюменскую область идет опасная погода

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В ночные часы температура воздуха составит -2…+3, местами опустится до -7. Днем во вторник, 16 апреля, потеплеет до +9…+14. День пройдет при переменной облачности, местами вероятны кратковременные дожди. В среду, 17 апреля, существенно погода не поменяется — ветер с порывами до 16 м/с, кратковременные дожди и +3…+14.
В Тюмени вторник пройдет при переменной облачности, ожидаются осадки в виде дождя. Столбики термометров покажут +3…+13.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в селе Ильинка объявлено штормовое предупреждение из-за наводнения. По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Ишиме превысит опасную отметку в 800 см.