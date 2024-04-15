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На Тюменскую область надвигаются туман и штормовой ветер

Туман и штормовой ветер: в Тюменскую область идет опасная погода

15 апреля 2024, 08:50
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются туман и штормовой ветер

На юге Тюменской области в ближайшие сутки ожидается резкое изменение погоды. Метеорологи прогнозируют штормовой ветер, скорость которого будет достигать 15-16 м/с, в утренние часы и ночью туман с видимостью не более 500-1000 метров.

В ночные часы температура воздуха составит -2…+3, местами опустится до -7. Днем во вторник, 16 апреля, потеплеет до +9…+14. День пройдет при переменной облачности, местами вероятны кратковременные дожди. В среду, 17 апреля, существенно погода не поменяется — ветер с порывами до 16 м/с, кратковременные дожди и +3…+14.

В Тюмени вторник пройдет при переменной облачности, ожидаются осадки в виде дождя. Столбики термометров покажут +3…+13.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в селе Ильинка объявлено штормовое предупреждение из-за наводнения. По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Ишиме превысит опасную отметку в 800 см.

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