Туман и штормовой ветер: в Тюменскую область идет опасная погода

В ночные часы температура воздуха составит -2…+3, местами опустится до -7. Днем во вторник, 16 апреля, потеплеет до +9…+14. День пройдет при переменной облачности, местами вероятны кратковременные дожди. В среду, 17 апреля, существенно погода не поменяется — ветер с порывами до 16 м/с, кратковременные дожди и +3…+14.