Затопит десятки улиц: уровень воды в Тоболе в Ялуторовске может превысить 9 метров

Еще ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что затопление прибрежных территорий начнется при подъеме уровня воды в реке до 600 сантиметров. По данным МЧС по Курганской области, под воду уже ушли более 300 домов и 570 приусадебных участков. Более 7 тысяч человек превентивно эвакуировано. По прогнозам, в зоне затопления могут оказаться еще 62 населенных пункта, более 4 тысяч жилых домов и 18,7 тысячи человек.