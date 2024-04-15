Затопит десятки улиц: уровень воды в Тоболе в Ялуторовске может превысить 9 метров

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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По данным специалистов тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, критической является отметка в 850 сантиметров. По данным на утро 15 апреля, уровень воды в Тоболе в Ялуторовске составляет 448 сантиметров над нулем поста. За сутки уровень воды понизился на 9 сантиметров.
Между тем в соседней Курганской области уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться — только за последние четыре часа вода прибыла на 33 сантиметра. По данным городской администрации, по данным на 12 часов дня, уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 664 сантиметра.
Еще ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что затопление прибрежных территорий начнется при подъеме уровня воды в реке до 600 сантиметров. По данным МЧС по Курганской области, под воду уже ушли более 300 домов и 570 приусадебных участков. Более 7 тысяч человек превентивно эвакуировано. По прогнозам, в зоне затопления могут оказаться еще 62 населенных пункта, более 4 тысяч жилых домов и 18,7 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в селе Ильинка Казанского района объявлено штормовое предупреждение из-за наводнения. В течение ближайших двух дней на реке Ишим у села ожидается достижение отметок опасного явления «половодье».