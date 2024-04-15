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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за наводнения

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области из-за наводнения

15 апреля 2024, 05:25
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за наводнения

Предупреждение о неблагоприятном явлении опубликовано на сайте тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Указано, что вода из Ишима в селе Ильинка вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления 750 см. В настоящее время уровень воды в реке, согласно данным указанным в гидрологическом бюллетене, составляет 781 см выше нулевой отметки.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
«С 15 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“, 800 сантиметров, с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — отмечено в предупреждении.

Отметим, на территории Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС в связи с угрозой паводка. В регионе продолжаются работы по подготовке к наводнению.

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