Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области из-за наводнения

Указано, что вода из Ишима в селе Ильинка вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления 750 см. В настоящее время уровень воды в реке, согласно данным указанным в гидрологическом бюллетене, составляет 781 см выше нулевой отметки.