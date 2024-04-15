Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области из-за наводнения

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Указано, что вода из Ишима в селе Ильинка вышла на пойму. Уровни воды превысили отметку неблагоприятного явления 750 см. В настоящее время уровень воды в реке, согласно данным указанным в гидрологическом бюллетене, составляет 781 см выше нулевой отметки.
«С 15 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“, 800 сантиметров, с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — отмечено в предупреждении.
Отметим, на территории Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС в связи с угрозой паводка. В регионе продолжаются работы по подготовке к наводнению.