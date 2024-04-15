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В Тюмени неизвестные ослепили лазером пилотов самолета, летевшего из Перми

Пилоты самолета, летевшего в Тюмень, второй раз за неделю подверглись лазерной атаке

15 апреля 2024, 08:38
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные ослепили лазером пилотов самолета, летевшего из Перми

Пилотов самолета авиакомпании Utair, следовавшего из Перми в Тюмень, при подлете к аэропорту Рощино ослепило лазером. Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля, вечером.

Экипаж воздушного судна сообщил о ЧП при заходе на взлетно-посадочную полосу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал — воздушное судно успешно приземлилось в тюменском аэропорту, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

Заметим, лазерной атаке пилоты самолетов подвергаются уже не в первый раз за последние дни. В четверг, 11 апреля, зеленым лучом лазера ослепило пилотов самолета Сочи — Тюмени. Инцидент произошел вечером при подлете к Рощино.

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