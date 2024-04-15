Пилоты самолета, летевшего в Тюмень, второй раз за неделю подверглись лазерной атаке

Заметим, лазерной атаке пилоты самолетов подвергаются уже не в первый раз за последние дни. В четверг, 11 апреля, зеленым лучом лазера ослепило пилотов самолета Сочи — Тюмени. Инцидент произошел вечером при подлете к Рощино.