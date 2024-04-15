Пилоты самолета, летевшего в Тюмень, второй раз за неделю подверглись лазерной атаке

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Экипаж воздушного судна сообщил о ЧП при заходе на взлетно-посадочную полосу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал — воздушное судно успешно приземлилось в тюменском аэропорту, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.
Заметим, лазерной атаке пилоты самолетов подвергаются уже не в первый раз за последние дни. В четверг, 11 апреля, зеленым лучом лазера ослепило пилотов самолета Сочи — Тюмени. Инцидент произошел вечером при подлете к Рощино.