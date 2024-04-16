Специалисты сообщили, куда жителям Тюменской области эвакуироваться при наводнении

Сегодня в 17:00 начнется эвакуация в пункты временного размещения в связи с опасностью затопления. В принудительном порядке будут вывозить жителей следующих субъектов: Кошарагай, Большой Остров, Налимова. Вместе с тем продолжается срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе. Список субъектов, откуда будут вывозить людей, мы публиковали ранее — здесь.