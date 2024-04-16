Специалисты сообщили, куда жителям Тюменской области эвакуироваться при наводнении

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Сегодня в 17:00 начнется эвакуация в пункты временного размещения в связи с опасностью затопления. В принудительном порядке будут вывозить жителей следующих субъектов: Кошарагай, Большой Остров, Налимова. Вместе с тем продолжается срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе. Список субъектов, откуда будут вывозить людей, мы публиковали ранее — здесь.
Специалисты МЧС сообщают, что на этих территорий вода будет выше ранее прогнозируемого уровня. Допускается реализация худшего из сценариев. А потому жителям опасных зон настоятельно рекомендуют не задерживаться в домах.
При объявлении эвакуации, как сообщают в правительстве Тюменской области, необходимо проследовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. Если вы не знаете, куда направляться, звоните по номеру 112 или на горячую линию по вопросам паводков — 122, кнопка 3.
Специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко рассказала «Нашему городу», что при объявлении эвакуации самое главное — не разводить панику. На местах подтоплений будут работать спасатели, которые помогут вам направиться в нужное место.
«Если вдруг, получилось так, что вас не вывезли, а наводнение началось, взберитесь на наиболее высокую точку и постарайтесь сообщить спасателям о своем местоположении. Вас спасут на лодке», — говорит специалист.
Старайтесь действовать организовано. Пропускайте вперед пожилых людей, детей, беременных женщин и инвалидов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что дорогу Афонькино-Ильинка закрыли для транспорта из-за подъема воды. Однако жителям, которые оказались отрезаны от соседних сел из-за размытых дорог, не будут выделять лодки и переправы.