nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Куда жителям Тюменской области эвакуироваться при наводнении.

Специалисты сообщили, куда жителям Тюменской области эвакуироваться при наводнении

16 апреля 2024, 11:38
Фото: 1MI
Куда жителям Тюменской области эвакуироваться при наводнении.

Жителям Тюменской области сообщили, куда эвакуироваться при наводнении

В Тюменской области постепенно расширяется список территорий, на которых проходит эвакуация. Как сообщают спасатели во многих субъектах эвакуация будет полной и принудительной. Рассказываем, сколько ПВР расположено в регионе и куда бежать при объявлении эвакуации.

Сегодня в 17:00 начнется эвакуация в пункты временного размещения в связи с опасностью затопления. В принудительном порядке будут вывозить жителей следующих субъектов: Кошарагай, Большой Остров, Налимова. Вместе с тем продолжается срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе. Список субъектов, откуда будут вывозить людей, мы публиковали ранее — здесь.

Специалисты МЧС сообщают, что на этих территорий вода будет выше ранее прогнозируемого уровня. Допускается реализация худшего из сценариев. А потому жителям опасных зон настоятельно рекомендуют не задерживаться в домах.

Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит
Узнать подробнее

При объявлении эвакуации, как сообщают в правительстве Тюменской области, необходимо проследовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. Если вы не знаете, куда направляться, звоните по номеру 112 или на горячую линию по вопросам паводков — 122, кнопка 3.

Специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко рассказала «Нашему городу», что при объявлении эвакуации самое главное — не разводить панику. На местах подтоплений будут работать спасатели, которые помогут вам направиться в нужное место.

«Если вдруг, получилось так, что вас не вывезли, а наводнение началось, взберитесь на наиболее высокую точку и постарайтесь сообщить спасателям о своем местоположении. Вас спасут на лодке», — говорит специалист.

Старайтесь действовать организовано. Пропускайте вперед пожилых людей, детей, беременных женщин и инвалидов.

В тюменском селе размыло дорогу, а жителям не дают лодки для эвакуации
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что дорогу Афонькино-Ильинка закрыли для транспорта из-за подъема воды. Однако жителям, которые оказались отрезаны от соседних сел из-за размытых дорог, не будут выделять лодки и переправы.

Читайте также:
Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопитМассовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую областьЗатопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#МЧС#Эвакуация#Ишимский район#Паводок#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит
Сегодня, 10:44
«Никому нет дела»: тюменцы требуют от чиновников список улиц, попадающих в зону ЧС
Сегодня, 07:52
Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область
Сегодня, 07:14
Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени
Сегодня, 06:57
«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост
Сегодня, 06:17
«Приставили автомат к животу»: тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь
Сегодня, 08:59
"