В тюменском селе размыло дорогу, а жителям не дают лодки для эвакуации

При этом, как пишет Ura.ru, в селе Афонькино жителям, которые оказались отрезаны от соседних сел из-за размытых дорог не будут выделять лодки и переправы. Перегон плавательных средств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых зонах, объяснил глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.