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Updated Сегодня, 11:29

В тюменском селе размыло дорогу, а жителям не дают лодки для эвакуации

В тюменском селе размыло дорогу, а жителям не дают лодки для эвакуации

16 апреля 2024, 11:27
Дорогу Афонькино-Ильинка закрыли для транспорта из-за подъема воды. Дорогу полностью размыло.

Это было ожидаемо, поэтому в сельские магазины заранее завезли товары первой необходимости, сообщил глава отдела по ГО и ЧС администрации Казанского района.

При этом, как пишет Ura.ru, в селе Афонькино жителям, которые оказались отрезаны от соседних сел из-за размытых дорог не будут выделять лодки и переправы. Перегон плавательных средств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых зонах, объяснил глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, эвакуация в селе проходило планово, жителей заранее предупредили, что дорогу размоет.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам назвали места хранения вещей на время эвакуации.

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