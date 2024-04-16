В тюменском селе размыло дорогу, а жителям не дают лодки для эвакуации

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Это было ожидаемо, поэтому в сельские магазины заранее завезли товары первой необходимости, сообщил глава отдела по ГО и ЧС администрации Казанского района.
При этом, как пишет Ura.ru, в селе Афонькино жителям, которые оказались отрезаны от соседних сел из-за размытых дорог не будут выделять лодки и переправы. Перегон плавательных средств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых зонах, объяснил глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
По его словам, эвакуация в селе проходило планово, жителей заранее предупредили, что дорогу размоет.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам назвали места хранения вещей на время эвакуации.