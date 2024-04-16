Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область

При получении извещения о необходимости эвакуации, специалисты рекомендуют не паниковать и вдумчиво и организовано подойти к вопросу спасения себя и близких. Заранее жителям территорий, находящихся в зоне вероятного затопления, рекомендуют собрать тревожный чемоданчик, в который нужно положить документы, деньги и ценные вещи — они должны находиться в герметичной упаковке. Также с собой необходимо взять столовые и туалетные принадлежности — по одному на каждого члена семьи. Рекомендуется взять с собой также медикаменты, одежду и обувь, постельные принадлежности и запас еды и воды на 3 дня.