Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:37
Вода в реке Ишим в районе села Ильинка Казанского района достигла опасной отметки в 808 сантиметров. Этот показатель считается критическим, за последние 24 часа вода поднялась на 27 сантиметров. Жителям близлежащих районов рекомендуют эвакуироваться из мест подтопления, как можно скорее.
По данным портала allrivers.info, уровень неблагоприятного явления превышен на 37 сантиметров. Гидролог Сергей Расаев сообщил «Нашему городу» что текущий показатель — только начало паводка, хотя специалисты и сейчас прогнозируют затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между деревнями и селами.
«Сейчас воды вышла на пойму. Она только-только дошла до нашей области. Дальше — больше. Нужно быть готовым к тому, что вода за сутки будет поднимать на полметра. Воду к нам несет течением со скоростью примерно километр в час, а потому допускается достаточно быстрый подъем уровня воды», — говорит специалист.
Он также отмечает, что реальные показатели уровня воды в реке могут превзойти ожидания экспертов и паводок окажется более масштабным.
Гидрогеолог Виктор Михальчук отмечает, что пик паводка на реке Ишим придется примерно на 20 апреля, после чего вода не сразу начнет постепенно убывать. Однако рекордные показатели водности будут превышены.
«Если обычно пиковые показатели держатся до 5-7 дней, то здесь вода простоит дольше. Нужно быть готовыми к тому, что наводнение будет длительным, да и после начала спада вода уходит не так быстро, как хотелось бы», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
В районе города Ишим ситуация пока не так критична, однако, как рассказали «Нашему городу» в администрации, местные власти и спецслужбы активно готовятся к приходу воды.
«Ишим готовится, все заняты», — которотко сообщили изданию в администрации Ишима.
На реке Тобол, которой также прочат активный розлив, ситуация намного спокойнее, вода в реке, в районе Ялуторовска, начала убывать и за сутки упала на 9 сантиметров так и не достигнув максимального показателя. Сейчас уровень воды составляет 448 сантиметров при историческом максимуме в 775 сантиметров.
Отметим, что Тоболу тоже пророчили превышение рекордных показателей, однако спад может свидетельствовать о том, что ситуация на реке будет стабильной.
Жители Ишимского района уже получили СМС-сообщения с призывом собрать вещи и покинуть дома. В городе развернули пункты временного размещения.
«На реке Ишим идет критический подъем воды! Срочно эвакуируйтесь! Возьмите с собой документы и ценные вещи», — говорится в СМС-рассылке.
Однако городским жителям пока можно остаться дома, требование эвакуироваться касается жителей Ишимского района — это деревни Симонова, Сорочкина и Рогозина, а также села Пахомова, Клепиково и Плешково. Также срочная эвакуация объявлена в селе Казанское Казанского района. Здесь Для местных жителей развернули пункты временного размещения. В случае чрезвычайной ситуации можно позвонить по номеру 112, по вопросам паводка — 122.
Под угрозой затопления находятся также 22 субъекта Абатского района, в их число входят деревни:
Также в опасности находятся и села района, в их числе:
При получении извещения о необходимости эвакуации, специалисты рекомендуют не паниковать и вдумчиво и организовано подойти к вопросу спасения себя и близких. Заранее жителям территорий, находящихся в зоне вероятного затопления, рекомендуют собрать тревожный чемоданчик, в который нужно положить документы, деньги и ценные вещи — они должны находиться в герметичной упаковке. Также с собой необходимо взять столовые и туалетные принадлежности — по одному на каждого члена семьи. Рекомендуется взять с собой также медикаменты, одежду и обувь, постельные принадлежности и запас еды и воды на 3 дня.
С таким готовым набором при объявлении эвакуации вы сможете оперативно покинуть опасную зону. Помните, при получении соответствующего сигнала важно: