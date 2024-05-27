«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?

Примечательно, что многие в обмелении Туры и в жутких паводках винят именно Казахстан. Ведь «большая вода» в регионы пришла именно с их стороны, причину рекордных паводков многие видят в переполнившимся Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области, через которое протекает река Ишим. Казахстан в паводках обвинил даже полпред в УрФО Владимир Якушев, заявивший, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.