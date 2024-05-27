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После сезона паводков в Тюменской области прогнозируют жару и засуху.

«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?

27 мая 2024, 06:20
Фото: 1MI
После сезона паводков в Тюменской области прогнозируют жару и засуху.

После сезона паводков в Тюменской области прогнозируют жару и засуху

От паводков Тюменская область страдает уже более месяца, ситуация на некоторых территориях и по сей день остается напряженной. Вместе с тем эксперты уже прогнозируют другую беду — засуху, которая может стать причиной лесных пожаров и обмеления Туры. Что происходит с климатом региона?

Паводки в Тюменской области сменятся засухой

В 2024 году на Тюменскую область обрушились жуткие паводки, оставившие под водой десятки населенных пунктов. Сейчас многие территории все еще находятся под угрозой — вода продолжает пребывать. Однако в скором времени специалисты прогнозируют в регионе засуху, которая может обернуться лесными пожарами и обмелением тюменской Туры. Климатолог Татьяна Пригоровская рассказала «Нашему городу», что лето в Тюменской области будет аномально жарким и засушливым.

«Температура на территории Свердловской, Курганской и Тюменской областей обещает превысить норму — уже в начале июня в области воцарится жаркая погода. Ожидается, что лето будет очень сухим, как и в прошлом году, что может спровоцировать связанные с этим явлением природные катастрофы», — рассказала Пригоровская в беседе с корреспондентом «Нашего города».

Переломный момент ожидается в середине июня, когда в области установится жаркая погода, а весеннее половодье на реках региона завершится.

Паводки в Тюменской области сменятся жарой и засухой.Паводки в Тюменской области сменятся жарой и засухой.
Паводки в Тюменской области сменятся жарой и засухой.
Фото: 1MI

Большая вода в Тюменской области и падение Туры

На территориях, где протекает река Ишим, ситуация нормализуется — вода постепенно убывает, возвращаясь в допустимому уровню. Однако на реках Иртыш и Тобол вода на некоторых участках продолжает подниматься.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что самая напряженная обстановка складывается в Вагайском районе — в зону возможного подтопления попадают 15 населенных пунктов. Могут быть подтоплены 360 домов. Ведется эвакуация населения.

«По Иртышу идет колоссальный объем воды. В селе Большой Карагай, которое первым встретило половодье, уровень реки сейчас составляет 1303 см. Это на метр с лишним больше, чем было в рекордном 2016 году», — отмечает губернатор.
Паводок в Тюменской области продолжает быть причиной массовых эвакуаций.Паводок в Тюменской области продолжает быть причиной массовых эвакуаций.
Паводок в Тюменской области продолжает быть причиной массовых эвакуаций.
Фото: 1MI

Тем временем уровень воды в тюменской Туре продолжает убывать — за сутки река потеряла 7 сантиметров и сейчас уровень воды составляет 483 сантиметра при среднем показателе в 532 сантиметра.

«Если оценивать вне перспектив и практики прошлого года, то нынешний показатель вполне допустим. Однако важно учитывать, что здесь только-только завершается весеннее половодье и сейчас „лишняя“ вода начнет активно уходить. Если погода будет засушливой, как и в прошлом году, то вполне вероятно, что к середине летнего сезона река снова оголит дно. Мы видим, что уже через неделю будет жара — мы увидим, что вода начнет уходить интенсивнее», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Расаев.

В то же время гидрограф Валерий Заруба в разговоре с корреспондентом «Нашего города» подчеркнул, что природные аномалии идут вразрез с прогнозами специалистов, а потому трудно оценивать перспективы, учитывая переменчивость погоды.

«Мы не ждали таких паводков. Росгидрометцентр их не ждал. Но это произошло. Сейчас сложно сказать, что будет с Турой. Да, засуха существенно уменьшит уровень воды, но ведь не только природные факторы оказывает влияние, но и человеческие. Сейчас даже причину паводков мы с точностью назвать единогласно не можем, это можно будет объективно сделать лишь через год, после проведения необходимых исследований», — говорит эксперт.

Но в одном эксперты уверены наверняка — климат Тюменской области становится все более непредсказуемым. А потому на фоне паводков не стоит недооценивать угрозу засухи, которая может не только повлиять на уровень воды в Туре, но и стать причиной жутких лесных пожаров.

Эксперты пророчат Туре при журкой погоде критическое обмеление, сравнимое с прошлогодним.Эксперты пророчат Туре при журкой погоде критическое обмеление, сравнимое с прошлогодним.
Эксперты пророчат Туре при журкой погоде критическое обмеление, сравнимое с прошлогодним.
Фото: 1MI

От затоплений — к засухе и лесным пожарам

Эколог Ирина Гаврина также говорит о том, что прогноз на засушливое и жаркое лето имеет серьезные основания, одно из которых — глобальное потепление. Допускается, что может повториться климатическая история 2010-го года, отличившегося пожарами по всей России.

«Учитывая прошлый год Тюменской области, леса которой полыхали на тысячи гектар, повторение засушливого сезона может стать критичным. Не стоит уповать на то, что из-за паводков воды много и она нас спесет. Эта вода уйдет в середине лета, а при жаре, которая уже фигурирует в ближайшем актуальном прогнозе, и к середине первого месяца. А потому важно оценивать перспективу со всей серьезностью», — рассказала «Нашему городу» специалист.

Отметим, что в прошлом году в Тюменской области был обновлен температурный рекорд. Специалисты допускают повторения этого явления и летом 2024. При том в прошлом году на территории области было зафиксировано 222 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 28 526 га.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает, что в 2024 году после прошлогодних пожаров будут восстанавливаться леса на площади 9200 гектаров.

Засуха может спровоцировать серьезные лесные пожары в Тюменской области.Засуха может спровоцировать серьезные лесные пожары в Тюменской области.
Засуха может спровоцировать серьезные лесные пожары в Тюменской области.
Фото: 1MI

Причины аномальных погодных колебаний

Как уже отмечали наши эксперты, причины природных катастроф зачастую удается достоверно установить лишь по прошествии длительного времени, что связано с необходимостью проведения исследований. Однако сейчас выделяется три основных версии возникновения природных аномалий в Тюменской области, каждая из которых имеет под собой доказательную базу.

Эксперты выделяют три основных причины возникновения природных аномалий в Тюменской области.Эксперты выделяют три основных причины возникновения природных аномалий в Тюменской области.
Эксперты выделяют три основных причины возникновения природных аномалий в Тюменской области.
Фото: 1MI

Климатические изменения

Влияние глобального потепления отрицать невозможно, такого мнения придерживается метеоролог Лидия Кашина. Она отмечает, что температура океана ежегодно повышается, а перенос воздушных масс становится все более хаотичным, что и провоцирует резкие и контрастные перепады погоды, причем не только в Тюменской области, но и во всей России.

«Ранее наш климат был более спокойным. Сейчас же мы наблюдаем серьезные колебания, которые имеют под собой природную составляющую. Мы видим, что погода в Тюмени сейчас и двадцать лет назад — это будто истории из разных климатических зон», — рассказала «Нашему городу» Кашина.

С ней солидарна и климатолог Татьяна Пригоровская. Она отмечает, что Тюменская область расположена внутри материка на равнинной территории, это способствует легкому проникновению, как холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических — их столкновение и создает климатические перемены.

Вместе с тем в Тюменской области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность. К тому же за последние 60 лет среднегодовая температура возросла на полтора градуса, что прямо говорит о глобальном потеплении.

Климат Тюменской области в последние годы претерпевает серьезные изменения.Климат Тюменской области в последние годы претерпевает серьезные изменения.
Климат Тюменской области в последние годы претерпевает серьезные изменения.
Фото: 1MI

Человеческий фактор

Однако многие гидрологи, в том числе и Сергей Демченко, говорят о том, что винить исключительно природу в происходящем — слишком наивно.

«Даже в глобальном потеплении виноват человек. Если бы у нас занимались поддержанием экологии, чистили бы реки своевременно, защищали бы леса и не экономили на этом всем деньги, то засуха или паводки не оказали бы такого колоссального явления и катастроф мы смогли бы избежать», — заявил гидролог в разговоре с корреспондентом «Нашего города».

При том инженер-эколог Екатерина Павлова отметила, что отношение регионов России к природным ресурсам крайне потребительское. Она отмечает, что мерами безопасности природных объектов часто пренебрегают в угоды технологическому прогрессу, так, например, были перекрыты истоки Туры для застройки вдоль ее берегов.

Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета также говорит о том, что в Тюменской области из рек и лесов пока только «берут», не давая ничего взамен и не помогая в критической ситуации.

«Значимость работ по сохранению природы в регионе отмечали на региональном уровне многократно в течение последних 10 лет. Но по многим вопросам дальше слов никто не ушел», — сообщил «Нашему городу» ученый.
Эксперты отмечают, что к природным ресурсам регион относится потребительски.Эксперты отмечают, что к природным ресурсам регион относится потребительски.
Эксперты отмечают, что к природным ресурсам регион относится потребительски.
Фото: 1MI

Виноват Казахстан?

Примечательно, что многие в обмелении Туры и в жутких паводках винят именно Казахстан. Ведь «большая вода» в регионы пришла именно с их стороны, причину рекордных паводков многие видят в переполнившимся Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области, через которое протекает река Ишим. Казахстан в паводках обвинил даже полпред в УрФО Владимир Якушев, заявивший, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.

Примечательно, что и обмеление Туры связывают с Казахстаном, считая, что нам оставили минимальные попуски воды. Однако пока объективных подтверждений этой версии нет.

Казахстан часто обвиняют в природных аномалиях на территории Тюменской области.Казахстан часто обвиняют в природных аномалиях на территории Тюменской области.
Казахстан часто обвиняют в природных аномалиях на территории Тюменской области.
Фото: 1MI

Что ждет регион в будущем?

Анализируя ситуацию, эксперты приходят к выводу, что климат Тюменской области сейчас претерпевает серьезные изменения. Специалисты говорят о том, что «как раньше» в Тюменской области уже не будет. Сейчас, в ближайшие годы, регион ждет чреда природных аномалий, это ураганы, критические потепления, похолодания и другие климатические явления. Погоду в Тюменской области сейчас многие называют непредсказуемой и трудно прогнозируемой.

Такие перемены существенно скажутся на жизни региона, которому придется адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако специалисты отмечают, что в купе с экстренными мерами важно применять превентивные.

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