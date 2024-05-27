«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В 2024 году на Тюменскую область обрушились жуткие паводки, оставившие под водой десятки населенных пунктов. Сейчас многие территории все еще находятся под угрозой — вода продолжает пребывать. Однако в скором времени специалисты прогнозируют в регионе засуху, которая может обернуться лесными пожарами и обмелением тюменской Туры. Климатолог Татьяна Пригоровская рассказала «Нашему городу», что лето в Тюменской области будет аномально жарким и засушливым.
«Температура на территории Свердловской, Курганской и Тюменской областей обещает превысить норму — уже в начале июня в области воцарится жаркая погода. Ожидается, что лето будет очень сухим, как и в прошлом году, что может спровоцировать связанные с этим явлением природные катастрофы», — рассказала Пригоровская в беседе с корреспондентом «Нашего города».
Переломный момент ожидается в середине июня, когда в области установится жаркая погода, а весеннее половодье на реках региона завершится.
На территориях, где протекает река Ишим, ситуация нормализуется — вода постепенно убывает, возвращаясь в допустимому уровню. Однако на реках Иртыш и Тобол вода на некоторых участках продолжает подниматься.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что самая напряженная обстановка складывается в Вагайском районе — в зону возможного подтопления попадают 15 населенных пунктов. Могут быть подтоплены 360 домов. Ведется эвакуация населения.
«По Иртышу идет колоссальный объем воды. В селе Большой Карагай, которое первым встретило половодье, уровень реки сейчас составляет 1303 см. Это на метр с лишним больше, чем было в рекордном 2016 году», — отмечает губернатор.
Тем временем уровень воды в тюменской Туре продолжает убывать — за сутки река потеряла 7 сантиметров и сейчас уровень воды составляет 483 сантиметра при среднем показателе в 532 сантиметра.
«Если оценивать вне перспектив и практики прошлого года, то нынешний показатель вполне допустим. Однако важно учитывать, что здесь только-только завершается весеннее половодье и сейчас „лишняя“ вода начнет активно уходить. Если погода будет засушливой, как и в прошлом году, то вполне вероятно, что к середине летнего сезона река снова оголит дно. Мы видим, что уже через неделю будет жара — мы увидим, что вода начнет уходить интенсивнее», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Расаев.
В то же время гидрограф Валерий Заруба в разговоре с корреспондентом «Нашего города» подчеркнул, что природные аномалии идут вразрез с прогнозами специалистов, а потому трудно оценивать перспективы, учитывая переменчивость погоды.
«Мы не ждали таких паводков. Росгидрометцентр их не ждал. Но это произошло. Сейчас сложно сказать, что будет с Турой. Да, засуха существенно уменьшит уровень воды, но ведь не только природные факторы оказывает влияние, но и человеческие. Сейчас даже причину паводков мы с точностью назвать единогласно не можем, это можно будет объективно сделать лишь через год, после проведения необходимых исследований», — говорит эксперт.
Но в одном эксперты уверены наверняка — климат Тюменской области становится все более непредсказуемым. А потому на фоне паводков не стоит недооценивать угрозу засухи, которая может не только повлиять на уровень воды в Туре, но и стать причиной жутких лесных пожаров.
Эколог Ирина Гаврина также говорит о том, что прогноз на засушливое и жаркое лето имеет серьезные основания, одно из которых — глобальное потепление. Допускается, что может повториться климатическая история 2010-го года, отличившегося пожарами по всей России.
«Учитывая прошлый год Тюменской области, леса которой полыхали на тысячи гектар, повторение засушливого сезона может стать критичным. Не стоит уповать на то, что из-за паводков воды много и она нас спесет. Эта вода уйдет в середине лета, а при жаре, которая уже фигурирует в ближайшем актуальном прогнозе, и к середине первого месяца. А потому важно оценивать перспективу со всей серьезностью», — рассказала «Нашему городу» специалист.
Отметим, что в прошлом году в Тюменской области был обновлен температурный рекорд. Специалисты допускают повторения этого явления и летом 2024. При том в прошлом году на территории области было зафиксировано 222 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 28 526 га.
Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает, что в 2024 году после прошлогодних пожаров будут восстанавливаться леса на площади 9200 гектаров.
Как уже отмечали наши эксперты, причины природных катастроф зачастую удается достоверно установить лишь по прошествии длительного времени, что связано с необходимостью проведения исследований. Однако сейчас выделяется три основных версии возникновения природных аномалий в Тюменской области, каждая из которых имеет под собой доказательную базу.
Влияние глобального потепления отрицать невозможно, такого мнения придерживается метеоролог Лидия Кашина. Она отмечает, что температура океана ежегодно повышается, а перенос воздушных масс становится все более хаотичным, что и провоцирует резкие и контрастные перепады погоды, причем не только в Тюменской области, но и во всей России.
«Ранее наш климат был более спокойным. Сейчас же мы наблюдаем серьезные колебания, которые имеют под собой природную составляющую. Мы видим, что погода в Тюмени сейчас и двадцать лет назад — это будто истории из разных климатических зон», — рассказала «Нашему городу» Кашина.
С ней солидарна и климатолог Татьяна Пригоровская. Она отмечает, что Тюменская область расположена внутри материка на равнинной территории, это способствует легкому проникновению, как холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических — их столкновение и создает климатические перемены.
Вместе с тем в Тюменской области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность. К тому же за последние 60 лет среднегодовая температура возросла на полтора градуса, что прямо говорит о глобальном потеплении.
Однако многие гидрологи, в том числе и Сергей Демченко, говорят о том, что винить исключительно природу в происходящем — слишком наивно.
«Даже в глобальном потеплении виноват человек. Если бы у нас занимались поддержанием экологии, чистили бы реки своевременно, защищали бы леса и не экономили на этом всем деньги, то засуха или паводки не оказали бы такого колоссального явления и катастроф мы смогли бы избежать», — заявил гидролог в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
При том инженер-эколог Екатерина Павлова отметила, что отношение регионов России к природным ресурсам крайне потребительское. Она отмечает, что мерами безопасности природных объектов часто пренебрегают в угоды технологическому прогрессу, так, например, были перекрыты истоки Туры для застройки вдоль ее берегов.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета также говорит о том, что в Тюменской области из рек и лесов пока только «берут», не давая ничего взамен и не помогая в критической ситуации.
«Значимость работ по сохранению природы в регионе отмечали на региональном уровне многократно в течение последних 10 лет. Но по многим вопросам дальше слов никто не ушел», — сообщил «Нашему городу» ученый.
Примечательно, что многие в обмелении Туры и в жутких паводках винят именно Казахстан. Ведь «большая вода» в регионы пришла именно с их стороны, причину рекордных паводков многие видят в переполнившимся Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области, через которое протекает река Ишим. Казахстан в паводках обвинил даже полпред в УрФО Владимир Якушев, заявивший, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.
Примечательно, что и обмеление Туры связывают с Казахстаном, считая, что нам оставили минимальные попуски воды. Однако пока объективных подтверждений этой версии нет.
Анализируя ситуацию, эксперты приходят к выводу, что климат Тюменской области сейчас претерпевает серьезные изменения. Специалисты говорят о том, что «как раньше» в Тюменской области уже не будет. Сейчас, в ближайшие годы, регион ждет чреда природных аномалий, это ураганы, критические потепления, похолодания и другие климатические явления. Погоду в Тюменской области сейчас многие называют непредсказуемой и трудно прогнозируемой.
Такие перемены существенно скажутся на жизни региона, которому придется адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако специалисты отмечают, что в купе с экстренными мерами важно применять превентивные.