Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать

В Тоболе в районе Иевлево за последние 24 часа уровень воды повысился на 6 сантиметров и достиг отметки 763 сантиметра выше нуля поста. В Упорово и Ялуторовске уровень понизился на 2 и 3 сантиметра — до 775 и 710 сантиметров соответственно.