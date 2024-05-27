Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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В Иртыше в районе Тобольска уровень воды повысился на 6 сантиметров — до отметки 751 сантиметр. В районе Увата вода поднялась на 6 сантиметров — до 11,25 метра выше нулевой отметки, в районе Демьянки уровень Тобола достиг 925 сантиметров выше нуля поста (рост на 6 сантиметров).
В Тоболе в районе Иевлево за последние 24 часа уровень воды повысился на 6 сантиметров и достиг отметки 763 сантиметра выше нуля поста. В Упорово и Ялуторовске уровень понизился на 2 и 3 сантиметра — до 775 и 710 сантиметров соответственно.
Также убывает вода в Ишиме: в районе Ильинки уровень составляет 762 сантиметра (минус 4 см), в районе города Ишим — 810 сантиметров (мину 7 см), в районе села Абатское -10,56 метра (минус 3 см), в районе Викулово — 10,47 метра (минус 6 см).
В тюменской Туре уровень воды за сутки понизился на 7 сантиметров — до отметки 483 сантиметра выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что в Упоровском, Тобольском и Вагайском районах продолжаются противопаводковые мероприятия. Пик паводка в муниципалитетах ожидается в конце мая.