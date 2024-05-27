nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Уровень Иртыша в Тобольске поднялся за сутки на 6 сантиметров

Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать

27 мая 2024, 03:44
Фото: 1MI

Уровень Иртыша в Тобольске поднялся за сутки на 6 сантиметров

За последние сутки рост уровня составил от 4 до 6 сантиметров. В Вагае вода поднялась на 4 сантиметра — до отметки 822 сантиметра выше нуля поста.

В Иртыше в районе Тобольска уровень воды повысился на 6 сантиметров — до отметки 751 сантиметр. В районе Увата вода поднялась на 6 сантиметров — до 11,25 метра выше нулевой отметки, в районе Демьянки уровень Тобола достиг 925 сантиметров выше нуля поста (рост на 6 сантиметров).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе Иевлево за последние 24 часа уровень воды повысился на 6 сантиметров и достиг отметки 763 сантиметра выше нуля поста. В Упорово и Ялуторовске уровень понизился на 2 и 3 сантиметра — до 775 и 710 сантиметров соответственно.

Также убывает вода в Ишиме: в районе Ильинки уровень составляет 762 сантиметра (минус 4 см), в районе города Ишим — 810 сантиметров (мину 7 см), в районе села Абатское -10,56 метра (минус 3 см), в районе Викулово — 10,47 метра (минус 6 см).

В тюменской Туре уровень воды за сутки понизился на 7 сантиметров — до отметки 483 сантиметра выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Упоровском, Тобольском и Вагайском районах продолжаются противопаводковые мероприятия. Пик паводка в муниципалитетах ожидается в конце мая.

Читайте также:
В Тюмени насмерть сбили пешеходаИтоги недели: обмеление Туры, скандал в сфере здравоохранения, рост платы за парковкуПраздновать будем с мая: Тюменской области исполняется 80 лет
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Абатский район
Подпишитесь
«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?
Сегодня, 06:20
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
24 мая, 04:41
Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?
Вчера, 10:56
Росстат раскрыл зарплаты тюменских педагогов
Вчера, 10:20
Хайп и безобразия: ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию
Сегодня, 01:00
"