Тобол еще себя покажет. Когда закончатся паводки в Тюменской области?

Уровень воды в реке Ишим пока остается выше критического показателя практически во всех прилегающих субъектах региона. В Ильинке Казанского района уровень воды уже опустился до 807 сантиметров при критическом показателе в 800. В городе Ишим нынешний показатель в 962 сантиметра на 1,1 метра превышает максимально допустимый. Тяжелее всего в Абатском районе, который затопило последним, здесь вода пока упада только до 1164 сантиметров при критическом уровне в 960 сантиметров.