Тобол еще себя покажет. Когда закончатся паводки в Тюменской области?

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Уровень воды в реке Ишим пока остается выше критического показателя практически во всех прилегающих субъектах региона. В Ильинке Казанского района уровень воды уже опустился до 807 сантиметров при критическом показателе в 800. В городе Ишим нынешний показатель в 962 сантиметра на 1,1 метра превышает максимально допустимый. Тяжелее всего в Абатском районе, который затопило последним, здесь вода пока упада только до 1164 сантиметров при критическом уровне в 960 сантиметров.
Тобол пока поднимается неспешно — нее более 20 сантиметров в сутки, сейчас максимальный подъем наблюдается в Ялуторовске, но там уровень воды составляет 685 сантиметров при максимально допустимом в 850 сантиметров.
«Река еще себя покажет. Ишим пришел с большой водой к нам раньше, а потому пик был раньше и уходит вода вот уже сейчас. У Тобола пик еще не пройден. Вода не так давно ушла из Курганской области. Если смотреть динамику соседнего региона, то там за 5 дней вода поднялась практически на 5 метров — это серьезный повод для беспокойства», — рассказал «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
По прогнозу эксперта пик паводка на этой реке ожидается только на следующей неделе. Но Тюменская область серьезно готовится к приходу Тобола.
«Вода по-прежнему прибавляет в Заводоуковском городском округе. Основное внимание сейчас патрулированию насыпей. Вместе с сотрудниками администрации и спасателями на дежурство заступают местные жители. Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки ожидаем интенсивный рост уровня реки у города. До 20 см. Пик паводка затягивается», — сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор.
В Тюменской области из-за паводка было эвакуировано, как минимум, 3 тысяч человек. Около 500 из них расположились в разбитых в безопасных зонах пунктах временного размещения.
Однако уже совсем скоро многие жители, дома которых пострадали от розлива реки Ишим смогут вернуться в свои дома. Некоторые территории, которые ранее подвергались затоплению, уже освободились от воды и просыхают. На местах работают сотрудники Роспотребнадзора, они проводят обработку хлорсодержащими препаратами, чтобы устранить риск заражения людей паводковой водой.
«Паводок в Казанском районе постепенно отступает. Паводковая вода могла содержать болезнетворные бактерии, яйца гельминтов. Также на территориях будет проведена сплошная дератизация — это обработка от мышевидных грызунов и дезинсекция — обработка от комаров и мух», — сообщила и. о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бердюжскому, Казанскому и Сладковскому районам Светлана Петровских.
Известно, что в результате паводка в Тюменской области под воду ушли более 200 жилых домов, более 520 дачных домов, около 3 тысяч приусадебных участка, 25 участков автомобильных дорог.
Состояние Туры в Тюменской области пока остается в пределах нормы. Уровень воды составляет 476 сантиметров при критическом показателе в 850 сантиметров. Вода в реке неспешно прибывает — резкого скачка здесь не ждут. Опасаются иного — резкого снижения уровня воды.
«Погода у нас, конечно, жуткая в этом году. А потому пока непонятно, что вообще происходит. Риск обмеления остается прежним. если установится жуткая погода, то вода начнет быстро испаряться, да и весеннее половодье для реки скоро закончится и вода также начнет уходить. Спад воды в Туре как раз приходится где-то на середину мая», — говорит гидролог Сергей Расаев.
Обстановку на реках в Тюменской области эксперт считает пугающей. Пока одни реки показывают исторические максимумы подъемы, Тура, напротив, может критически опуститься. Однако, по словам Расаева, обе проблемы объединяет одна из причин их возникновения — загрязненность рек и длительный отказ от проведения работ по улучшению состояния водных объектов на территории региона.