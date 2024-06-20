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Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
20 июня, 07:05
«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?
27 мая, 06:20
2023
Сегодня в Тюмени снова ожидается сухой и тёплый день
Утро в областной столице обещают солнечным, виртуальные синоптики прогнозируют + 20 градусов.
25 июля 2023, 01:27
Тюменцы все ещё сидят без воды: идут четвёртые сутки
В Заводоуковском районе продолжают наблюдаться массовые перебои с водоснабжением.
5 июня 2023, 09:38
2022
Почему в Тюмени обмелела Тура
1 октября 2022, 08:45

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