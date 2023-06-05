Тюменцы все ещё сидят без воды: идут четвёртые сутки

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Местные жители обращаются в социальных сетях к Александру Моору и просят решить проблему.
Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что в настоящее у огромного количества людей в Заводоуковске воды в квартирах и домах нет уже 4 дня.
«Проблема появилась не в этом году, уже на протяжении 3-4 лет люди пишут об этом. Народ жалуется, но никто никак не решает данный вопрос! Пресс-служба администрации лишь шлёт отписки. Очень тяжело приходится людям с грудными детьми. Мы не можем удовлетворять свои потребности — умыться, принять душ, сходить в туалет», — возмутилась автор поста.
Вчера власти Заводоуковского районного округа пояснили, что ситуация с водоснабжением обострилась из-за аномальной жары и засухи, увеличения водопотребления и самовольных подключений, которые приводят к порывамм на магистрали.
Ранее «Наш город» писал, что накануне жителям тобольского села пришлось двое суток находиться без воды в жаркую погоду.