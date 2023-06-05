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Тюменцы все ещё сидят без воды: идут четвёртые сутки

5 июня 2023, 09:38
Фото: 1MI

Жители Заводуковска жалуются на перебои с водоснабжением

В Заводоуковском районе продолжают наблюдаться массовые перебои с водоснабжением.
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Местные жители обращаются в социальных сетях к Александру Моору и просят решить проблему.

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что в настоящее у огромного количества людей в Заводоуковске воды в квартирах и домах нет уже 4 дня.

«Проблема появилась не в этом году, уже на протяжении 3-4 лет люди пишут об этом. Народ жалуется, но никто никак не решает данный вопрос! Пресс-служба администрации лишь шлёт отписки. Очень тяжело приходится людям с грудными детьми. Мы не можем удовлетворять свои потребности — умыться, принять душ, сходить в туалет», — возмутилась автор поста.

Вчера власти Заводоуковского районного округа пояснили, что ситуация с водоснабжением обострилась из-за аномальной жары и засухи, увеличения водопотребления и самовольных подключений, которые приводят к порывамм на магистрали.

Ранее «Наш город» писал, что накануне жителям тобольского села пришлось двое суток находиться без воды в жаркую погоду.

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#Елена Чебоксарова#Жара#Засуха#Водоснабжение#Отключение воды#Жалоба#Заводоуковск#Новости тюмени
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