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Published Сегодня, 01:27

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Updated Сегодня, 02:54

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Сегодня в Тюмени снова ожидается сухой и тёплый день

25 июля 2023, 01:27
Фото: 1MI
Утро в областной столице обещают солнечным, виртуальные синоптики прогнозируют + 20 градусов.

В дневные часы солнце будет периодически скрываться за облаками. Обещают + 25 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до + 23 градусов.

В течение дня ожидается слабый западный ветер со скоростью 2 — 3 м/с. Правда, его порывы могут достичь 8 м/с в ясное время суток. Осадков не обещают, день будет теплым и сухим.

Ночью в Тюмени похолодает до + 16 градусов. Такой прогноз публикует «Яндекс. Погода».

По информации «Гисметео», дождя также не ожидается.

Ранее «Наш город» писал, что Тура продолжает мелеть из-за засушливой погоды. Прошедшие недавно ливни не помогли. В Тюмени в связи с ЧС из-за обмеления реки запретили плавать теплоходам.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Лето#Засуха#Общество#Тюменцы
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