Сегодня в Тюмени снова ожидается сухой и тёплый день

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
В дневные часы солнце будет периодически скрываться за облаками. Обещают + 25 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до + 23 градусов.
В течение дня ожидается слабый западный ветер со скоростью 2 — 3 м/с. Правда, его порывы могут достичь 8 м/с в ясное время суток. Осадков не обещают, день будет теплым и сухим.
Ночью в Тюмени похолодает до + 16 градусов. Такой прогноз публикует «Яндекс. Погода».
По информации «Гисметео», дождя также не ожидается.
Ранее «Наш город» писал, что Тура продолжает мелеть из-за засушливой погоды. Прошедшие недавно ливни не помогли. В Тюмени в связи с ЧС из-за обмеления реки запретили плавать теплоходам.