Почему в Тюмени обмелела Тура

Уровень воды в Тюмени на реке Тура на протяжении довольно продолжительного времени остается ниже нормы. По данным гидропоста, на 30 сентября он составляет 70 сантиметров над нулем поста. Однако у экспертов серьезных опасений обмеление реки не вызывает.

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