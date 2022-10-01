Почему в Тюмени обмелела Тура

Основной причиной понижения уровня воды в реке в этом году стало жаркое лето и недостаточное количество осадков. Кроме того, на обмеление повлияло и отсутствие мелиоративных работ.
Заметим, что в минувшем году ситуация с уровнем воды в Туре была аналогична 2022 году. Тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета Александр Моторин отметил, что естественный подъем воды рано или поздно произойдет.
Но ждать дождей тоже не стоит — для подъема уровня воды в реках необходимо заниматься восстановлением родников, забитых мелкими дисперсными наносами.
Добавим, рекорд по обмелению Туры в Тюмени был зарегистрирован в августе 1975 года. Тогда уровень воды в реке опустился ниже 75 сантиметров над нулевым постом.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября в Тюмени прогулочный теплоход с пассажирами сел на мель во время экскурсии по Туре.