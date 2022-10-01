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Почему в Тюмени обмелела Тура

1 октября 08:45
Фото: «НашГород»
Уровень воды в Тюмени на реке Тура на протяжении довольно продолжительного времени остается ниже нормы. По данным гидропоста, на 30 сентября он составляет 70 сантиметров над нулем поста. Однако у экспертов серьезных опасений обмеление реки не вызывает.
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Тура

Основной причиной понижения уровня воды в реке в этом году стало жаркое лето и недостаточное количество осадков. Кроме того, на обмеление повлияло и отсутствие мелиоративных работ.

Заметим, что в минувшем году ситуация с уровнем воды в Туре была аналогична 2022 году. Тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета Александр Моторин отметил, что естественный подъем воды рано или поздно произойдет.

Но ждать дождей тоже не стоит — для подъема уровня воды в реках необходимо заниматься восстановлением родников, забитых мелкими дисперсными наносами.

Добавим, рекорд по обмелению Туры в Тюмени был зарегистрирован в августе 1975 года. Тогда уровень воды в реке опустился ниже 75 сантиметров над нулевым постом.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября в Тюмени прогулочный теплоход с пассажирами сел на мель во время экскурсии по Туре.

#Новости#Тура#Засуха#Вода#Погода#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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