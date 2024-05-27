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В Ишим для ликвидации последствий паводка отправили военные катера

В Ишим для ликвидации последствий паводка отправили военные катера

27 мая 2024, 15:53
Фото: 1MI
Для устранения затора в районе пешеходного моста в Ишиме, отправили дво военных катера. Они уже приступили к ликвидации последствий паводка, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как отметили власти, транспорт был направлен из Центрального военного округа. Такому решению содействовал полномоченный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«С помощью этой техники вытаскиваем мусор на берег. Потом планируем его сжигать. Без помощи катеров, доставали бы это все до конца лета — это большой труд», — сказал глава Ишима Федор Шишкин.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

Мэр отметил, что работы по разбору затора продлятся еще около пяти дней.

Ранее «Наш город» сообщал, что Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать.

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