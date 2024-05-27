В Ишим для ликвидации последствий паводка отправили военные катера

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как отметили власти, транспорт был направлен из Центрального военного округа. Такому решению содействовал полномоченный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
«С помощью этой техники вытаскиваем мусор на берег. Потом планируем его сжигать. Без помощи катеров, доставали бы это все до конца лета — это большой труд», — сказал глава Ишима Федор Шишкин.
Мэр отметил, что работы по разбору затора продлятся еще около пяти дней.
Ранее «Наш город» сообщал, что Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать.