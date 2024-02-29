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Published Сегодня, 06:51

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В Тюмени монтажник упал в шахту лифта и погиб

В Тюмени монтажник упал в шахту лифта и разбился насмерть

29 февраля 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Тюмени монтажник упал в шахту лифта и погиб

Произошедшее признали несчастным случаем. Компанию, в которой работал погибший, привлекли к ответственности.

Несчастный случай с монтажником компании «Светлые окна» произошел 21 декабря 2023 года. В тот день в доме строящегося ЖК устанавливали окна, работами занимались три человека.

Когда подъехала машина с окнами, рабочие отправились на разгрузку. Во время разгрузки второй партии одного из монтажников не оказалось на месте, где он должен был принимать окна, дозвониться до него не получилось. Мужчину обнаружили мертвым в шахте лифта, смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела.

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Установлено, что причиной гибели монтажника послужила неудовлетворительная организация производства работ и отсутствие контроля за работниками. Кроме того, мужчину допустили к работам без прохождения медосмотра, без стажировки и обучения. Компанию «Светлые окна» привлекли к административной ответственности, сообщили в региональной госинспекции труда.

Ранее «Наш город» сообщал, что работница магазина в Тобольске сломала позвоночник. На женщину упала корзина с товаром.

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