В Тюмени монтажник упал в шахту лифта и разбился насмерть

Когда подъехала машина с окнами, рабочие отправились на разгрузку. Во время разгрузки второй партии одного из монтажников не оказалось на месте, где он должен был принимать окна, дозвониться до него не получилось. Мужчину обнаружили мертвым в шахте лифта, смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела.