В Тюмени монтажник упал в шахту лифта и разбился насмерть

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Несчастный случай с монтажником компании «Светлые окна» произошел 21 декабря 2023 года. В тот день в доме строящегося ЖК устанавливали окна, работами занимались три человека.
Когда подъехала машина с окнами, рабочие отправились на разгрузку. Во время разгрузки второй партии одного из монтажников не оказалось на месте, где он должен был принимать окна, дозвониться до него не получилось. Мужчину обнаружили мертвым в шахте лифта, смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела.
Установлено, что причиной гибели монтажника послужила неудовлетворительная организация производства работ и отсутствие контроля за работниками. Кроме того, мужчину допустили к работам без прохождения медосмотра, без стажировки и обучения. Компанию «Светлые окна» привлекли к административной ответственности, сообщили в региональной госинспекции труда.
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