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На Украине погиб 25-летний полицейский из Тюмени

На Украине погиб 25-летний полицейский из Тюмени

28 февраля 2024, 11:46
Фото: 1MI
На Украине погиб полицейский из Тюмени Василий Надеин. В Вагайском районе в деревне Трушникова состоялось прощание с военнослужащим.

На похоронах присутствовали близкие родственники военного, местные жители и представители власти.

Известно, что Василию было 25 лет. После окончания школы он отучился на тракториста-машиниста и слесаря. В полиции мужчина начал работать в 2021 году.

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Контракт об отправлении на Украину Василий Надеин подписал в ноябре 2023 года. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» сообщал о гибели на Украине жителя Тюменской области Жаната Алимова. Сослуживцы и знакомые мужчины рассказали, что офицер был человеком долга и чести.

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