На Украине погиб 25-летний полицейский из Тюмени

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На похоронах присутствовали близкие родственники военного, местные жители и представители власти.
Известно, что Василию было 25 лет. После окончания школы он отучился на тракториста-машиниста и слесаря. В полиции мужчина начал работать в 2021 году.
Контракт об отправлении на Украину Василий Надеин подписал в ноябре 2023 года. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» сообщал о гибели на Украине жителя Тюменской области Жаната Алимова. Сослуживцы и знакомые мужчины рассказали, что офицер был человеком долга и чести.