Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу

В пятницу, 22 марта, в восемь часов вечера в «Крокус Сити Холле» в Москве перед выступлением группы «Пикник» неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по мирным людям из автоматов. После этого террористы подожгли зал.