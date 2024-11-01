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Гибель

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2024
В Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб мужчина
Сегодня в селе Вагай произошла трагедия: на пожаре погиб человек. На улице 2-я Комсомольская около часа ночи загорелся частный дом. Пожарные ликвидировали огонь на площади 132 квадратных метра. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.
1 ноября, 08:00
«Разрезали вену»: в Тюменской области родные пациентки обвиняют в ее смерти врачей
Жители Тюменской области обвиняют врачей областной больницы №4 Ишима в гибели своей родственницы. 37-летняя Надежда обратилась в больницу с жалобами на пупочную грыжу. Медики приняли решение о проведении экстренной операции. Сразу после оперативного вмешательства женщина скончалась.
21 сентября, 07:07
Опубликован список самых опасных тюменских водоемов. В них утонули более 10 человек
С начала купального сезона в регионе произошло 15 трагических случаев на водных объектах. Все случаи гибели произошли в местах, непредназначенных для принятия водных процедур.
19 августа, 05:05
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО
22 июля, 09:04
На севере Тюменской области ребенка насмерть раздавил лифт
На севере Тюменской области — в городе Урай, расположенном в ХМАО, насмерть раздавил лифт 11-летнего ребенка. От полученных травм он скончался на месте.
25 июня, 10:16
Удавшийся суицид? Тюменец упал с крыши дома и разбился насмерть
14 июня, 13:43
Скончался тюменский художник. Его работы выставлены в музеях по всему миру
Прощание с членом Союза художников России, лауреатом премий имени Александра Митинского, имени Александра Мурычева Юрием Рыбьяковым состоится 12 июня в ритуальном зале «Мемориал» (Семовских, 4). Об этом сообщили в ВТОО «Союз художников России».
11 июня, 04:50
На тюменском заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком
Появились подробности гибели рабочего на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Трагедия произошла 1 июня 2024 года
10 июня, 06:20
В ГИБДД назвали число жертв на дороге смерти Тюмень-Ханты-Мансийск
Аварийность на федеральных дорогах региона в этом году снижается: произошло 104 ДТП, в них погибли 33 человека, ранены 163. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
22 мая, 13:11
Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен
19 мая, 07:47
В Тюменской области нашли мертвой пропавшую женщину
В Тюменской области завершились поиски пропавшей 45-летней местной жительницы. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Людмила Б. из поселка Боровский найдена мертвой.
29 марта, 15:32
В Тобольске простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО
В Тобольске состоится прощание с бойцом Андреем Шавриным, погибшим во время спецоперации. Мужчина пал 13 марта.
29 марта, 11:21
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу
В пятницу, 22 марта, в восемь часов вечера в «Крокус Сити Холле» в Москве перед выступлением группы «Пикник» неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по мирным людям из автоматов. После этого террористы подожгли зал.
23 марта, 04:13
Тюменцы встревожились массовой гибелью птиц. Фото
В тюменском районе КПД обнаружили десятки обездвиженных свиристелей. Фото с места ЧП выложила местная жительница, заявляя, что пернатых отравили.
11 марта, 11:46
Жителям Тюмени запретили есть чумных щук
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству предупредило о рисках потребления «чумных щук». Специалисты отметили, что вспышки этого заболевания у щук в Тюменском регионе случаются весной и могут продолжаться несколько лет, приводя к значительному ущербу.
4 марта, 16:46
На Украине погиб 25-летний полицейский из Тюмени
На Украине погиб полицейский из Тюмени Василий Надеин. В Вагайском районе в деревне Трушникова состоялось прощание с военнослужащим.
28 февраля, 11:46
2023
Выпускник тюменского вуза погиб в зоне СВО
Выпускник тюменского инженерно-строительного института Сергей Зинченко погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. На спецоперацию он отправился добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны.
7 декабря 2023, 14:09
В Тюмени скончался президент Фонда имени Муравленко Сергей Великопольский
Великопольский был руководителем горкома Нижневартовска во времена СССР. Губернатор Александр Моор выразил соболезнования его родным.
21 ноября 2023, 08:14
Ребенок провалился под лед в Тюменской области
После недавней гибели рыбака, провалившегося под лед, подобная трагедия чуть не постигла школьника. Граждане, ставшие свидетелями инцидента, успели спасти ребенка от смерти.
3 ноября 2023, 10:30
Скончался известный в Тюменской области политтехнолог
На 68-м году жизни скончался известный в Тюменской области столичный политтехнолог Александр Степанович Скок. В регионе он проработал довольно продолжительное время — проводил избирательные кампании губернаторов Владимира Якушева (в настоящее время полпреда УрФО) и Александра Моора.
30 октября 2023, 06:05

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