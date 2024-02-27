nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Тюмени простились с командиром «Шторма», погибшим на СВО

В Тюмени простились с командиром «Шторма», погибшим на СВО

27 февраля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Тюмени состоялось прощание с офицером и казахским батыром российской армии Жанатом Алимовым. Военнослужащий погиб на территории Авдеевки.

Об этом рассказал президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, а также член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев.

Сослуживцы и знакомые мужчины рассказывают, что Жанат Алимов был человеком долга и чести. В зону боевых действий он отправился добровольно в октябре 2022 года. Большую часть времени мужчина командовал в штурмовом отряде «Шторм».

«С честью выполнил свой долг»: в зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области
Узнать подробнее

Жанат не успел отметить свое 40-летие. Похоронили воина со всеми почестями.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские военнослужащие штурмового подразделения «Шторм» поблагодарили земляков за оказанную им помощь. Бойцы записали видеообращение.

Читайте также:
Тюменские военные инженеры проводят разминирование Авдеевки. ВидеоНет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сынаХороший друг и любящий отец: Молодой боец из Тюменской области погиб в зоне СВО
#Тюмень#Тюменская область#Похороны#Казахстан#Военнослужащие#Прощание#Шторм#СВО#Алина Петрова#Авдеевка#Президент#Честь#Боевые действия#Подразделение
«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето
Сегодня, 06:32
«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?
Сегодня, 08:16
Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО
Сегодня, 04:31
«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?
Сегодня, 07:45
В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю
Сегодня, 05:18
«Наслаждение для эстетов»: какой ЖК в Тюмени подойдет ценителям красоты и комфорта
Сегодня, 01:10