В Тюмени простились с командиром «Шторма», погибшим на СВО

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Об этом рассказал президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, а также член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев.
Сослуживцы и знакомые мужчины рассказывают, что Жанат Алимов был человеком долга и чести. В зону боевых действий он отправился добровольно в октябре 2022 года. Большую часть времени мужчина командовал в штурмовом отряде «Шторм».
Жанат не успел отметить свое 40-летие. Похоронили воина со всеми почестями.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские военнослужащие штурмового подразделения «Шторм» поблагодарили земляков за оказанную им помощь. Бойцы записали видеообращение.