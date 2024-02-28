В Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Журавлева

Напомним, что уроженец Тюменской области, военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в прошлом году в зоне СВО от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году журналист освещал деятельность Тюменской областной думы, а также был членом Молодежного парламента.