В Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Журавлева

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Участие в мероприятии приняли депутаты областной думы, выразившие уважение памяти военкора и его преданности профессии.
«Он понимал, что рискует каждый день, но выполнял свой долг безукоризненно», — произнес во время встречи депутат Иван Вершинин.
Напомним, что уроженец Тюменской области, военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в прошлом году в зоне СВО от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году журналист освещал деятельность Тюменской областной думы, а также был членом Молодежного парламента.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ростислава Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно. Награду передали семье.