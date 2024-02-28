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В Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Журавлева

В Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Журавлева

28 февраля 2024, 09:55
Фото: 1MI
В Тюменской областной думе открылась выставка, посвященная погибшему военкору Ростиславу Журавлеву. Экспозиция получила название по строчке из его стихотворения «Вечность пахнет маками».

Участие в мероприятии приняли депутаты областной думы, выразившие уважение памяти военкора и его преданности профессии.

«Он понимал, что рискует каждый день, но выполнял свой долг безукоризненно», — произнес во время встречи депутат Иван Вершинин.
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Напомним, что уроженец Тюменской области, военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в прошлом году в зоне СВО от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году журналист освещал деятельность Тюменской областной думы, а также был членом Молодежного парламента.

Ранее «Наш город» сообщал, что Ростислава Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно. Награду передали семье.

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