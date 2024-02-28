Тюменский военкомат ищет 165 контрактников

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
165 новых вакансий были размещены на сайте «Работа России». В описании к ним указано, что контрактникам готовы платить от 204 до 226 тысяч рублей.
Военкомату нужны разведчики, саперы и командиры, но больше всего он нуждается в стрелках — 75 вакансий. Каждому военнослужащему обещают служебное жилье и соцпакет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени есть такие вакансии, на которые откликаются тысячи соискателей. Аналитики рассказали, что это за вакансии и какие зарплаты предлагают работодатели.