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Published Сегодня, 08:55

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Тюменский военный комиссариат открыл 165 новых вакансий

Тюменский военкомат ищет 165 контрактников

28 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI

Тюменский военный комиссариат открыл 165 новых вакансий

Тюменский военный комиссариат ищет желающих служить по контракту в зоне СВО. Будущим контрактникам предлагают зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц.

165 новых вакансий были размещены на сайте «Работа России». В описании к ним указано, что контрактникам готовы платить от 204 до 226 тысяч рублей.

Военкомату нужны разведчики, саперы и командиры, но больше всего он нуждается в стрелках — 75 вакансий. Каждому военнослужащему обещают служебное жилье и соцпакет.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени есть такие вакансии, на которые откликаются тысячи соискателей. Аналитики рассказали, что это за вакансии и какие зарплаты предлагают работодатели.

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