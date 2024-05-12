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Медаль

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2024
Двух тюменцев наградили за спасение погибавших в зоне СВО
Тюменских бойцов наградили медалями за спасение погибавших в зоне СВО. Об этом передает инфоцентр правительства Тюменской области.
11 марта, 15:40
Выпускник ТВВИКУ погиб в зоне спецоперации на Украине
Выпускник ТВВИКУ Андрей Приказнов погиб в зоне СВО. Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов сообщил, что в память о военнослужащем в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А. И. Прошлякова прошел траурный митинг.
5 марта, 12:23
В Тюмени открыли выставку в честь погибшего на СВО журналиста Журавлева
В Тюменской областной думе открылась выставка, посвященная погибшему военкору Ростиславу Журавлеву. Экспозиция получила название по строчке из его стихотворения «Вечность пахнет маками».
28 февраля, 09:55
2023
Бойцам тюменского подразделения «Тобол» вручили медали Минобороны
Восемнадцать бойцов инженерного подразделения «Тобол» получили медали «Участнику специальной военной операции». Торжественная церемония награждения состоялась в зоне спецоперации.
3 апреля 2023, 06:19
Тоболяк получил ранение в зоне СВО
Тоболяк Дмитрий Астафьев был награжден медалью за боевые подвиги в зоне СВО, которую вручил ему лично глава города Максим Афанасьев, о чем последний с гордостью сообщил в своём telegram-канале.
11 марта 2023, 18:57
В ходе СВО погиб 25-летний молодой тюменец
В своём телеграм-канале глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов сообщил о похоронах Олега Клюкина. 25-летний молодой человек погиб в ходе СВО, других подробностей не сообщается.
25 января 2023, 11:49

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