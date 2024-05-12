Тоболяк получил ранение в зоне СВО

Тоболяк Дмитрий Астафьев был награжден медалью за боевые подвиги в зоне СВО, которую вручил ему лично глава города Максим Афанасьев, о чем последний с гордостью сообщил в своём telegram-канале.