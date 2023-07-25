Тюменского военкора Ростислава Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага»

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Военкору присвоена ведомственная медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Приказ о награждении погибшего журналиста подписал СК РФ Александр Бастрыкин.
«С момента начала специальной военной операции Ростислав Журавлев находился в зоне боевых действий. Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях», — сообщили в СК РФ.
Медаль Следственного комитета вручат семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге.
Также «Ростиславу будет присвоен орден „За заслуги перед Запорожской областью“. Об этом ранее сообщил в эфире Первого канала врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, регион также планирует ходатайствовать перед руководством страны о награждении военкора правительственной наградой.
Ростислав Журавлев погиб в субботу, 22 июля, в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области во время обстрела армией Украины.
Военкор был известным журналистом в Тюмени. В 2015 году он переехал на постоянное место жительства в областную столицу и трудился корреспондентом в издании PARK72.RU. В 2021 году перешел РИА Новости. В зоне СВО он находился с первых дней начала спецоперации — с февраля 2022 года. Ростислав Журавлев входил в десятку лучших военкоров страны.
18 июля ему исполнилось 35 лет. У погибшего военкора остались супруга и двое детей. Церемония прощания с Ростиславом состоится в пятницу, 28 июля, в Доме журналистов в Екатеринбурге.