Тюменского военкора Ростислава Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага»

Военкор был известным журналистом в Тюмени. В 2015 году он переехал на постоянное место жительства в областную столицу и трудился корреспондентом в издании PARK72.RU. В 2021 году перешел РИА Новости. В зоне СВО он находился с первых дней начала спецоперации — с февраля 2022 года. Ростислав Журавлев входил в десятку лучших военкоров страны.