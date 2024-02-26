Тюменец заберет иск к «Мутабору» за голую вечеринку Ивлеевой

Напомним, что иск против клуба «Мутабор» тюменец подал в январе 2024 года. Как заявлял активист, его переполняли разные чувства, когда он узнал о проводимой там голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Общественник отмечал, что подобные вечеринки являются кощунством, в то время, когда люди погибают на Украине. В случае победы мужчина пообещал перевести деньги в избирательный фонд Путина. Сами представители клуба отказались как-либо прокомментировать идею об изъятии иска. Ранее сама инициатор вечеринки Анастасия Ивлеева извинилась за проведение данного мероприятия, заявив, что его ошибочно интерпретировала общественность.