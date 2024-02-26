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Тюменский активист заберет иск к «Мутабору» за вечеринку Ивлеевой

Тюменец заберет иск к «Мутабору» за голую вечеринку Ивлеевой

26 февраля 2024, 12:47
Фото: 1MI

Тюменский активист заберет иск к «Мутабору» за вечеринку Ивлеевой

Известный тюменский общественный деятель Юрий Рябцев сообщил, что готов отозвать свой иск в отношении клуба «Мутабор».

Как передает РИА Новости отмена иска возможна, если владельцы заведения сделают льготным вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан.

«Голая» вечеринка оказала сильное влияние на жизнь блогера Ивлеевой
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Напомним, что иск против клуба «Мутабор» тюменец подал в январе 2024 года. Как заявлял активист, его переполняли разные чувства, когда он узнал о проводимой там голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Общественник отмечал, что подобные вечеринки являются кощунством, в то время, когда люди погибают на Украине. В случае победы мужчина пообещал перевести деньги в избирательный фонд Путина. Сами представители клуба отказались как-либо прокомментировать идею об изъятии иска. Ранее сама инициатор вечеринки Анастасия Ивлеева извинилась за проведение данного мероприятия, заявив, что его ошибочно интерпретировала общественность.

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