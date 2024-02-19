«Голая» вечеринка оказала сильное влияние на жизнь блогера Ивлеевой

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Организатор события Настя Ивлеева хранит молчание, избегая выходов в свет.
Согласно информации телеграм-канала Shot, блогерша почти все время проводит в своем доме в Подмосковье, выбираясь в столицу исключительно по необходимости.
По данным издания newia.ru, не так давно Ивлеева в компании молодого человека купила в автофастфуде еду на 1,4 тысячи рублей и уехала.
Уже не секрет, что все ранее заключенные с Анастасией рекламные контракты расторгнуты или заморожены. Помимо этого, блогер лишилась трех ролей в кино — в двух телесериалах и одной полнометражке.
Следственные органы и правоохранительные структуры не предъявляют претензий Ивлеевой, но ФНС подозревает блогера в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.
Не исключено, что Ивлеева вернется к привычному образу жизни после урегулирования ситуации с налоговой.
Известно, что Настя судится с заводом, осуществлявшим разлив напитков ее бренда Easy Peasy. Истица требует от предприятия компенсации в размере 4,6 миллиона рублей.