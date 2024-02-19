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Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

«Голая» вечеринка оказала сильное влияние на жизнь блогера Ивлеевой

«Голая» вечеринка оказала сильное влияние на жизнь блогера Ивлеевой

19 февраля 2024, 18:45
Фото: kinopoisk.ru
Следствием неоднозначного «голого» мероприятия в клубе «Мутабор» стали отмененные концерты многих его знаменитых участников. Впрочем, после той вечеринки прошло какое-то время, и звезды эстрады вернулись к концертной деятельности.

Организатор события Настя Ивлеева хранит молчание, избегая выходов в свет.

Согласно информации телеграм-канала Shot, блогерша почти все время проводит в своем доме в Подмосковье, выбираясь в столицу исключительно по необходимости.

По данным издания newia.ru, не так давно Ивлеева в компании молодого человека купила в автофастфуде еду на 1,4 тысячи рублей и уехала.

Уже не секрет, что все ранее заключенные с Анастасией рекламные контракты расторгнуты или заморожены. Помимо этого, блогер лишилась трех ролей в кино — в двух телесериалах и одной полнометражке.

Следственные органы и правоохранительные структуры не предъявляют претензий Ивлеевой, но ФНС подозревает блогера в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.

Не исключено, что Ивлеева вернется к привычному образу жизни после урегулирования ситуации с налоговой.

Известно, что Настя судится с заводом, осуществлявшим разлив напитков ее бренда Easy Peasy. Истица требует от предприятия компенсации в размере 4,6 миллиона рублей.

#Знаменитости
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