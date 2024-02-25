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В ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с Мизулиной

В ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с Мизулиной

25 февраля 2024, 07:15
Фото: ТВВИКУ
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина угодила в скандал в Тюмени. Гостья города поздравила курсантов ТВВИКУ с Днем защитника Отечества, а после спела с присутствующими. Один из курсантов исполнил под гитару песню «Вахтерам».

Как заметили интернет-пользователи, произведение стало одним из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». В 2022 году лидер группы, Андрей Хлывнюк присоединился к ВСУ. Помимо этого, в песне имеется много отсылок к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается самим автором. В то же время Мизулина неоднократно поднимает вопросы о «пропаганде наркотиков» в песнях российских рэп-исполнителей. Общественницу обвинили в двойных стандартах и неуважении к российским участникам СВО.

Сама Мизулина заявила «Наш город», что видео, на котором она подпевает, распространяет Украина. Свой поступок она не считает оскорбительным.

Екатерина Мизулина в Тюмени спела с курсантами песню группы, воюющей за ВСУ. Видео
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В социальных сетях распространяются сведения, что курсанта, исполнившего песню «Вахтерам», заставили написать рапорт и вызвали родителей. В самом ТВВИКУ отрицают какое-либо преследование молодого человека.

«Это всё ложь. Мы своих курсантов в обиду не дадим. Претензий никаких нет», — прокомментировал изданию 72.RU заместитель начальника ТВВИКУ Михаил Багров.

Напомним, что в Тюмени Екатерина Мизулина также посетила школу №95. Неподалеку от учреждения собралась толпа школьников, желающих сделать фото с активисткой.

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