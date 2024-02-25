В ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с Мизулиной

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Как заметили интернет-пользователи, произведение стало одним из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». В 2022 году лидер группы, Андрей Хлывнюк присоединился к ВСУ. Помимо этого, в песне имеется много отсылок к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается самим автором. В то же время Мизулина неоднократно поднимает вопросы о «пропаганде наркотиков» в песнях российских рэп-исполнителей. Общественницу обвинили в двойных стандартах и неуважении к российским участникам СВО.
Сама Мизулина заявила «Наш город», что видео, на котором она подпевает, распространяет Украина. Свой поступок она не считает оскорбительным.
В социальных сетях распространяются сведения, что курсанта, исполнившего песню «Вахтерам», заставили написать рапорт и вызвали родителей. В самом ТВВИКУ отрицают какое-либо преследование молодого человека.
«Это всё ложь. Мы своих курсантов в обиду не дадим. Претензий никаких нет», — прокомментировал изданию 72.RU заместитель начальника ТВВИКУ Михаил Багров.
Напомним, что в Тюмени Екатерина Мизулина также посетила школу №95. Неподалеку от учреждения собралась толпа школьников, желающих сделать фото с активисткой.