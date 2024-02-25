В ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с Мизулиной

Как заметили интернет-пользователи, произведение стало одним из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». В 2022 году лидер группы, Андрей Хлывнюк присоединился к ВСУ. Помимо этого, в песне имеется много отсылок к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается самим автором. В то же время Мизулина неоднократно поднимает вопросы о «пропаганде наркотиков» в песнях российских рэп-исполнителей. Общественницу обвинили в двойных стандартах и неуважении к российским участникам СВО.