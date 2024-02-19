Жительницы Тюмени нарисовали бюстгальтер на карте города

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
17 февраля несколько женщин приняли участие в этой инициативе, совершив поход протяженностью 2,21 км вдоль озера Круглое.
Организаторы подчеркнули, что подобный трек был задуман с целью привлечения внимания к проблеме рака молочной железы и призыва к профилактическим мерам.
По завершению мероприятия участников поблагодарили и ещё раз призвали беречь свое здоровье и регулярно обследоваться у врачей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как страховая компания обещала погасить ипотеку заболевшей раком тюменки. Известно, что о заболевании женщина узнала внезапно.