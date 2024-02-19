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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Жительницы Тюмени нарисовали бюстгальтер на карте города

Жительницы Тюмени нарисовали бюстгальтер на карте города

19 февраля 2024, 15:29
Фото: 1MI
В целях привлечения внимания к проблеме рака груди, жительницы Тюмени организовали мероприятие, в ходе которого на карте был отмечен маршрут, напоминающий бюстгальтер.

17 февраля несколько женщин приняли участие в этой инициативе, совершив поход протяженностью 2,21 км вдоль озера Круглое.

Организаторы подчеркнули, что подобный трек был задуман с целью привлечения внимания к проблеме рака молочной железы и призыва к профилактическим мерам.

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По завершению мероприятия участников поблагодарили и ещё раз призвали беречь свое здоровье и регулярно обследоваться у врачей.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как страховая компания обещала погасить ипотеку заболевшей раком тюменки. Известно, что о заболевании женщина узнала внезапно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Ипотека#Озеро Круглое#Мероприятие#Алина Петрова
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