Суд зарегистрировал иск тюменца на миллиард рублей к организаторам «голой» вечеринки

Об этом «Нашему городу» рассказал Юрий Рябцев, отметив, что это первый иск, принятый судом к организаторам скандального мероприятия. Ранее с похожими требованиями обращались в суды общественница из Челябинска и продюсер сериала «Бригада», актер и каскадер Александр Иншаков, но их иски по разным мотивам были отклонены.