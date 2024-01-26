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Суд зарегистрировал иск тюменца на миллиард рублей к организаторам «голой» вечеринки

Суд зарегистрировал иск тюменца на миллиард рублей к организаторам «голой» вечеринки

26 января 2024, 17:07
Фото: Midjourney
Московский городской суд зарегистрировал иск тюменского общественника Юрия Рябцева к управляющей компании клуба Мутабор, где проходила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Встреча сторон перед рассмотрением дела назначена на 26 февраля.
Фото: скрин с сайта Мосгорсуда

Об этом «Нашему городу» рассказал Юрий Рябцев, отметив, что это первый иск, принятый судом к организаторам скандального мероприятия. Ранее с похожими требованиями обращались в суды общественница из Челябинска и продюсер сериала «Бригада», актер и каскадер Александр Иншаков, но их иски по разным мотивам были отклонены.

Ответчиком по иску выступает компания «Арт центр», под управлением которой находился клуб «Мутабор». Тюменец требует у суда взыскать с юрлица компенсацию морального вреда в размере — 1 миллиард рублей. Денежные средства он просит перевести на спецсчет избирательной кампании Владимира Путина.

«В ходе проведения указанного мероприятия были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в общественном месте в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в иске.

Сама Настя Ивлеева в ответчиках не значится. Чтобы привлечь к ответственности, нужны данные блогерши, а с этим трудности — недавно, после развода с рэпером Элджеем, она вернула девичью фамилию.

«Ивлеева или Узенюк — никто пока понял окончательно под какой фамилией теперь ее ИП и где она зарегистрирована», — пояснил Юрий Рябцев.

Днем ранее стало известно, что в Тюменской области запретили выступать артистам, которые приняли участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Вето на приезд в регион для оскандалившихся певцов добились депутаты облдумы от ЛДПР.

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#Общество#Ирина Швецова
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