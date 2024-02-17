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В Тюмень едут Андрей Малахов и Екатерина Варнава

В Тюмень едут Андрей Малахов и Екатерина Варнава

17 февраля 2024, 03:54
Фото: 1MI
В Тюмени в апреле выступят известный телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов и актриса театра, кино и телевидения, участница юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава.

Они будут ведущими мероприятия «Народная премия», которое состоится 16 апреля в Доме культуры «Нефтяник». Также ожидается участие и других звезд. Их имена пока держат в секрете.

Отметим, «Народная премия» стартовала в областной столице 14 февраля. Мероприятие пройдет в два этапа. Первый, на котором будут выбраны претенденты по 10 номинациям, — с 14 февраля до 11 марта, второй с 13 марта по 7 апреля — в его рамках выберут компании, которые пройдут в финал. Имена победителей огласят на торжественной церемонии вручения премии, пишет 72.RU.

Список номинаций Народной премии:

  • «Ресторан года»;
  • «Кофейня и кондитерская года»;
  • «Фитнес-клуб года»;
  • «Салон красоты года»;
  • «Образовательный центр года»;
  • «Медицинский центр года»;
  • «Детский центр года»;
  • «База отдыха и источники года»;
  • «Бар года»;
  • «Сделано в Тюмени».
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце марта с концертом выступит Instasamka. В 2023 году ее выступление было отменено. Срыв концертов произошел с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной — общественница направила обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Instasamka, с просьбой их отменить в связи с рекламой наркошопов на концертах Instasamka.

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