В Тюмень едут Андрей Малахов и Екатерина Варнава

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Они будут ведущими мероприятия «Народная премия», которое состоится 16 апреля в Доме культуры «Нефтяник». Также ожидается участие и других звезд. Их имена пока держат в секрете.
Отметим, «Народная премия» стартовала в областной столице 14 февраля. Мероприятие пройдет в два этапа. Первый, на котором будут выбраны претенденты по 10 номинациям, — с 14 февраля до 11 марта, второй с 13 марта по 7 апреля — в его рамках выберут компании, которые пройдут в финал. Имена победителей огласят на торжественной церемонии вручения премии, пишет 72.RU.
Список номинаций Народной премии:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце марта с концертом выступит Instasamka. В 2023 году ее выступление было отменено. Срыв концертов произошел с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной — общественница направила обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Instasamka, с просьбой их отменить в связи с рекламой наркошопов на концертах Instasamka.