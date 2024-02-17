В Тюмень едут Андрей Малахов и Екатерина Варнава

Отметим, «Народная премия» стартовала в областной столице 14 февраля. Мероприятие пройдет в два этапа. Первый, на котором будут выбраны претенденты по 10 номинациям, — с 14 февраля до 11 марта, второй с 13 марта по 7 апреля — в его рамках выберут компании, которые пройдут в финал. Имена победителей огласят на торжественной церемонии вручения премии, пишет 72.RU.