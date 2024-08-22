Полицейский

Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым

Центральный районный суд Тюмени восстановил честное имя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тюмени Нафиса Каримова.