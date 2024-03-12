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Тюменского пожарного, открывшего огонь по полицейскому, отправили под арест

Тюменского пожарного, открывшего огонь по полицейскому, отправили под арест

12 марта 2024, 09:19
Фото: 1MI
Тюменца, который выстрелил в полицейского во время проверки документа, отправили под арест. Об этом передает СУ СК РФ по региону.
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Арест
«Судом арестован 23-летний житель города Тюмени, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — рассказали в пресс-службе СК.
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Напомним, что инцидент произошел 10 марта. Выстрел производился из сигнального пистолета. Мужчина попытался скрыться, однако его задержали. Как сам объяснил свой поступок обвиняемый, он испугался, что ему «могут подбросить наркотики». При этом, в его портфеле нашли трафареты с экстремистскими лозунгами, краску, для того, чтобы писать дискредитирующие надписи на стенах. В соцсетях и пабликах распространяются сведения, что дебошир работает пожарным.

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