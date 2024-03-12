Тюменского пожарного, открывшего огонь по полицейскому, отправили под арест

Напомним, что инцидент произошел 10 марта. Выстрел производился из сигнального пистолета. Мужчина попытался скрыться, однако его задержали. Как сам объяснил свой поступок обвиняемый, он испугался, что ему «могут подбросить наркотики». При этом, в его портфеле нашли трафареты с экстремистскими лозунгами, краску, для того, чтобы писать дискредитирующие надписи на стенах. В соцсетях и пабликах распространяются сведения, что дебошир работает пожарным.